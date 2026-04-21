俳優の三田村邦彦が京都男児遺体遺棄事件で、容疑者逮捕後も続報を伝え続ける報道について警鐘を鳴らした。自身のＸに２１日、新規投稿。連日、ニュースやワイドショーで取りあげられている事件に対して、「足取りを辿ったり、コメンテーターに意見を求めたり、こうだと思う、ああだと思うと、ストーリーを作るのをやめませんか？」と過熱報道を疑問視した。「警察の正式発表と、これからの裁判にまかせましょうよ」と呼びか