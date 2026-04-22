ドジャース・大谷翔平投手（３１）がとんだ?延焼被害?に見舞われている。投打二刀流でプレーする上でのいわゆる「大谷ルール」を巡り、ライバル球団の現役監督が物言いをつけたことで小さな火種が瞬く間に大炎上。米メディアも巻き込んだ応酬に発展し、本人のあずかり知らないところで新たな遺恨が生まれかねない事態となっている。世界的スーパースターに静寂の時はない。唐突に大谷の二刀流登録を巡って火柱が上がった。米