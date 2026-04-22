お笑いコンビ・ケンドーコバヤシが18日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜※関西ローカル）に出演。母の仕事を明かした。【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治今回の舞台は、松原市。2021年にオープンした大型商業施設「セブンパーク天美」をメッセンジャーの黒田有、武田真治と街ブラした。2025年8月に20歳年下の一般女性と結婚し今年1月には長男が誕生したばかりのケンコバだが、ロケ冒