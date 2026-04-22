ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦の試合前にメディア取材に対応。22日（同23日）の同戦で先発予定の大谷翔平投手（31）について、今回は投打二刀流で出場することを明言した。指揮官は「明日も打者として出場するよ」と大谷の二刀流出場を明言。今後は打席に立たず、投手のみで出場する試合も増えるのかという問いには「そうだと思う。投げながら打たない方が負担を減