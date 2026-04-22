先日、「ママ友の口臭が『う○ち』の臭いだった」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。【実際の投稿】スカトールとは…化学ガチオタクが薦める対策「自分のメンテナンスを」それに対して、「みなさんも他人事と思わずに注意してください」と引用投稿したのは、化学のガチオタクとして生活に役立つ面白い化学の知識をXで発信している、ねる（@Neru_Drugstore）さん。ねるさんの解説で明らかになった、口から発せられる