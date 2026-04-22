東京・足立区の地下のトンネル工事を行っていた現場で道路が陥没する恐れがあり、周辺の道路が通行止めになっています。21日後7時ごろ、足立区鹿浜の交差点で、地下で水道管を新設するためにトンネルの掘削作業をしていた工事関係者から、「土砂が流入してきた。陥没の恐れがあるのではないか」と110番通報がありました。東京都や警視庁によりますと、トンネルに土砂が流入したことで、道路の地下に空洞ができたとみられ、陥没の恐