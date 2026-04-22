レスター・シティのEFLリーグ1(イングランド3部)降格が決定した。旋風を巻き起こしてプレミアリーグを制覇し、「ミラクル・レスター」と呼ばれてからわずか10年での3部降格となった。21日に開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部)第44節でレスターはハル・シティをホームに迎えた。前半18分にハル・シティに先制を許しながらも、後半7分と9分の連続得点で一時は逆転したものの、18分に追い付かれると2-2のまま試合終了