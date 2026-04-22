セイコーウオッチがタイムズスクエアに広告を展開ドジャース・大谷翔平投手の巨大広告がニューヨークの中心に登場し、注目されている。グローバルアンバサダーを務めるセイコーウオッチが展開する豪華な仕様に「映画の一場面のよう」とファンも度肝を抜かれている。全長10メートル以上という大谷の巨大広告が登場しているのは、ニューヨークでもっとも賑っているエリアの一つ、タイムズスクエアだ。同社の新CMに伴うビジュアル