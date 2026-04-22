外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険の社員らが顧客から金銭をだまし取るなどしていた問題で、同社が５月９日までとしていた新規契約の販売自粛期間を延長する方向で検討していることがわかった。再発防止策の策定にさらなる時間を要すると判断したとみられ、延長は数か月に及ぶ可能性がある。２２日にも発表する。プルデンシャル生命は１月、１００人以上の社員や元社員が１９９１〜２０２５年に架空の金融商品への投資