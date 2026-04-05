「東都ドラ1神セブン」の現在地　日本ハム・細野晴希のノーノーで注目　勝負はここからだ

細野の快投にライバルたちも刺激を受けていることだろう(C)産経新聞社

プロ3年目の成長を示す「偉業」でした。

日本ハムの左腕・細野晴希が本拠地開幕戦となる3月31日のロッテ戦（エスコン）で史上91人目のノーヒットノーランを達成。開幕3連敗のチームに大きな1勝をもたらしました。

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2023年秋のドラフト1位も、過去2年は通算8試合の登板にとどまっていましたが、この日はプロ初完投初完封。12三振を奪う快投でした。

細野といえば東洋大時代、東都大学野球リーグを代表する左腕として活躍。2023年秋のドラフト会議では、東都リーグの投手から実に7人が1位指名されたことから「東都神セブン」と呼ばれたことも記憶に新しいです。

それでは他の6投手は今、どうしているのか。現在地をおさらいしましょう。

【西武・武内夏暉（国学院大）】

「東都神セブン」の中でも、いち早く活躍したのが西武の左腕・武内夏暉です。1年目、いきなり1軍で規定投球回に到達。21試合に登板し、10勝6敗、防御率2.17と躍動し、パ・リーグの新人王に輝きました。

今季も開幕ローテ入り。レオ軍団の先発として、大きな期待が寄せられています。

【広島・常広羽也斗（青山学院大】

プロ1年目は1軍登板が2試合にとどまり、シーズン1勝で終わりました。2年目は先発5試合を含む、7試合に登板し、2勝4敗、防御率7.96と不完全燃焼のシーズンでした。

巻き返しに燃える今季は中継ぎに活路を見いだし、3月29日のファーム・リーグ阪神戦でも好投。1軍で活躍する姿を見られるのも、時間の問題でしょう。

【阪神・下村海翔（青山学院大）】

1年目の4月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、ここまで懸命なリハビリに励んできました。順調ならば今シーズン、復活のマウンドが見られそうです。投手として卓越した能力を誇っているのは万人が認めるところ。まずはコンディションを整えることです。