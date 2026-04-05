変わらなさすぎ!? 『氷の微笑』シャロン・ストーン（68）の最新姿に整形を疑う声
映画『氷の微笑』（1992）で知られるシャロン・ストーン（68）。最近のレッドカーペットイベントで変わらぬ美しさを披露したが、「若々しすぎる」として、ネット上では美容整形を疑う声が上がっているという。
【写真】シャロン・ストーン、『氷の微笑』で見せた美貌（当時34歳）
MailOnlineによると、シャロンは現地時間4月1日、ニューヨークのSiriusXMスタジオで開催されたレッドカーペットイベントに来場。シミやシワを感じさせない、ピンと張った表情を見せたことから、X（旧ツイッター）やRedditでは、キム・カーダシアンの母であるクリス・ジェンナーのように「大がかりなフェイスリフトを受けた？」と疑う声や、「ストーンさんは、整形手術を受けたみたい。68歳でこんなに若々しく見えるなんてあり得ない」といった声が上がっているそうだ。
この日シャロンは、黒いトップスにブラウンのスラックスを合わせ、赤いレザージャケットをコーディネート。ピンクのチークとリップを基調とした若々しいメイクを施し、ブロンドのボブヘアを緩やかに巻いていた。
シャロンは2013年、NEW YOU誌のインタビューで美容整形を受けていないと断言。「数えきれないほどの医者から、フェイスリフトを勧められてきた。説得されてその気になったことがあるけれど、自分の写真を見たら、一体どこを上げる？ と思った。寸前までいったことは認めるけれど、率直に言って、そうした欠点をセクシーだと捉えることこそ、美しく歳を重ねる秘訣だと思う。官能的ですよね」と語っていた。
なお、この日のルックを公開した自身のインスタグラムには、「いつ見ても輝いている」「素敵な写真」といったコメントのほか、目がハートの絵文字や拍手の絵文字が数多く寄せられていた。
引用：「シャロン・ストーン」Instagram（＠sharonstone）
【写真】シャロン・ストーン、『氷の微笑』で見せた美貌（当時34歳）
MailOnlineによると、シャロンは現地時間4月1日、ニューヨークのSiriusXMスタジオで開催されたレッドカーペットイベントに来場。シミやシワを感じさせない、ピンと張った表情を見せたことから、X（旧ツイッター）やRedditでは、キム・カーダシアンの母であるクリス・ジェンナーのように「大がかりなフェイスリフトを受けた？」と疑う声や、「ストーンさんは、整形手術を受けたみたい。68歳でこんなに若々しく見えるなんてあり得ない」といった声が上がっているそうだ。
シャロンは2013年、NEW YOU誌のインタビューで美容整形を受けていないと断言。「数えきれないほどの医者から、フェイスリフトを勧められてきた。説得されてその気になったことがあるけれど、自分の写真を見たら、一体どこを上げる？ と思った。寸前までいったことは認めるけれど、率直に言って、そうした欠点をセクシーだと捉えることこそ、美しく歳を重ねる秘訣だと思う。官能的ですよね」と語っていた。
なお、この日のルックを公開した自身のインスタグラムには、「いつ見ても輝いている」「素敵な写真」といったコメントのほか、目がハートの絵文字や拍手の絵文字が数多く寄せられていた。
引用：「シャロン・ストーン」Instagram（＠sharonstone）