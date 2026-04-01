賞金総額6.3億円の高額大会に原英莉花ら日本勢11人 初日組み合わせが発表
＜アラムコ選手権 事前情報◇31日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子ツアーを欧州女子ツアーの共催大会が2日（木）に開幕する。サウジアラビアの石油ガス企業で、賞金総額は400万ドル（約6億3500万円）と超高額。世界ランキング上位者や両ツアーのポイントランキング上位者が出場する。
【写真】畑岡奈紗がホールインワンでフォード高級車ゲット！
日本勢は11人が出場。滑り込みで決めた原英莉花は日本時間3日午前4時18分にティオフ。同じく吉田優利は2日午後11時33分に10番からスタートする。前週3位の勝みなみはレオナ・マグワイア（アイルランド）、チェン・ペイユン（台湾）とプレー。山下美夢有はリン・グラント（スウェーデン）、エンジェル・イン（米国）と同組になった。そのほか日本勢は竹田麗央、古江彩佳、岩井明愛、畑岡奈紗、馬場咲希、西郷真央、岩井千怜がエントリーしている。産休から復帰したジェシカ・コルダは妹のネリー・コルダ（ともに米国）と同組。チャーリー・ハル（イングランド）を加えたペアリングになった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アラムコ選手権 初日組み合わせ＆スタート時間
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【写真】健康的な小麦色 JK時代の原英莉花
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
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