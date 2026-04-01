【国際親善試合】イングランド代表 0−1 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）

【映像】ボール奪取から「狙っていた形」でフィニッシュ

日本代表のMF三笘薫の一撃に列島が熱狂している。ボール奪取からドリブル、スルーパス、さらにフィニッシュと一人何役もこなしてのゴラッソにはファンも大盛り上がりだ。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は日本時間4月1日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でイングランド代表（同4位）と対戦。スコットランド代表戦から中2日、聖地ウェンブリー・スタジアムで迎えた一戦は歴史的なゲームとなった。

その立役者となったのが、自身もプレミアリーグで戦う三笘だ。この日も3ー4ー2ー1の2シャドーの左に入った背番号7は、23分に待望の先制点をもたらした。

中盤で相手ボールになったところで、左サイドからプレスバックしてきた三笘がMFコール・パーマーからボールを奪取。すぐさま味方に戻すと、MF鎌田大地がダイレクトで縦に当て、さらにFW上田綺世もワンタッチで落とし、再び三笘が前を向いてボールを受けた。すると中央を一気に加速して敵陣へ侵入し、左背後のスペースへとパスを送り込んだ。

これを受け取ったMF中村敬斗がそのままボックス内に侵入すると、ディフェンスの配置を見ながら丁寧な右足インサイドキックで中央へラストパス。ここに走り込んだ三笘が右足でゴール右隅へと流し込み、前半の早い時間帯で日本にリードをもたらした。

三笘が一人で何役もこなす圧巻のゴラッソには、日本時間早朝から声援を送ったファンも大歓喜。SNSでは「きれいにきまったなwww」「崩しきったぞ」「完璧すぎるわ」「三笘で始まって三笘で終わった、かっけえよ」「世界の三笘」「三笘から始まって三笘で終わった」「ブルーロックかよ」「三笘まじでレベチ」「起点からゴールまで三笘劇場」と、絶賛する声であふれ返っていた。

試合後、フラッシュインタビューに現れた三笘は、ゴールシーンについて「チームとして狙いどころはああいうシーンだったので、前半しっかりと1点取れたことで自分たちの余裕もできたし、狙っていた形なので良かったです」と、思惑通りの得点だったと話した。

なお、試合はその1点を守り切って1―0で終了。過去3度の対戦で1分2敗だったイングランドを相手に、7万人超えの大観衆の中で大金星を手にした。負傷者などもいたとはいえ、ワールドカップ優勝候補から挙げた勝利にも、三笘は「今までの戦い方をすれば勝てる自信はあった」と話し、「これも本番じゃないですし、これからどれだけ上げられるか。この戦い方を本番でできるかが大事だと思うのでまた分析して頑張っていきたい」と引き締めた。

（ABEMA／サッカー日本代表）