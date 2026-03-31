県内でもサクラが見頃を迎えようとしていますが、一部の木では老木化によって倒れる危険もあるそうです。

長崎市内では名所を守るため、危険な木を伐採するなど対策も進められています。

今月27日に開花が発表された、県内のサクラ。

気象台によりますと、4月5日頃には各地で満開となる予定ですが、一方で懸念も。

（県樹木医会 久保田 健一 樹木医）

「10年、20年経つと、ソメイヨシノとしては、老木。年を取った域に入っていく」

全国各地で直面している ”老木化” です。

高度経済成長期に全国で一斉に植えられたソメイヨシノの寿命は、60年～80年とされていて、樹木医の久保田 健一さんは「県内のソメイヨシノの中にも、寿命を迎えているものがある」と言います。

（県樹木医会 久保田 健一 樹木医）

「サクラの幹が傷むと地上部分は分かりやすいが、地下の根っこが腐っている場合は分かりにくい。実際倒れて根が腐っていたり、(水道管など)地中の障害物で倒木に至る場合もある」

久保田さんによりますと、キノコなどが繁殖し、幹の内部が腐食することもあるということです。

長崎市のサクラの名所「立山公園」。

約750本のソメイヨシノが植えられていて、毎年多くの人が訪れています。

さくら祭りの会長を担う井村 啓造さんは、ここ5年ほどで老木化するサクラが増えてきたと話します。

（立山公園さくら祭り 井村 啓造 会長）

「中が空洞化しているでしょ。向こうも空洞化して木が老木になっている。人が通るから危ないと先に伐採した」

公園の維持管理を行う長崎市では、今年度に29本のソメイヨシノを伐採し、同じ数を植えたということです。

（立山公園さくら祭り 井村 啓造 会長）

「平和のシンボルというかたちで植えている。これだけのサクラの名所となっているので、次の代のサクラを次の子どもたちのために残したい」

立山公園は今週末に満開を迎える見込みで、さくら祭りは4月5日まで開催の予定です。