【WORLD SCOUT】18歳候補生が初日から体調不良…「ガルプラ」出身・桑原彩菜との“対比”に「酷な状況」「心配すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃6が3月31日に放送された。合宿初日からHiori Tsuhako（津波古妃織）が体調不良となり、視聴者からは心配する声が寄せられている。
【写真】HYBEオーディション候補者、初日からダウン…悔しさにじませる
＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
今回の放送では、アメリカに向かう4人の様子や、現地でのレッスンに奮闘する様子が放送された。初日のレッスンが始まろうとする中、Hioriは額に冷却シートを貼り、マスクをしながらストレッチ。実は、アメリカ到着早々に体調不良に見舞われていたのだ。
AyanaとHioriは経験者チームとして、2人で振り入れをすることとなっていたが、Hioriは病院へ行くこととなり、Ayanaとコーチはマンツーマンでレッスン。Ayanaは順調に振り入れが進み、Hioriは遅れをとっているため、日記では「焦りしかない」と赤裸々な心境をつづっていた。
2日目も体調は回復せず、レッスンを欠席したHiori。家で自主練をして3日目でようやく復活するも、レッスン中に体調が悪化。コーチから「病み上がりは絶対に無理をしないほうがいい」と言われ、どんどん上達していくAyanaのレッスンを見学し、「いざやってみたら、息しづらくて自分自身に嫌気が差す」と複雑な思いを語っていた。
この放送を受け「心配すぎる」「酷な状況」「どんどん成長していくAyanaちゃんを見守る姿もきつい」「早く回復して欲しい」といった声が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入
＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
◆「ワースカ」候補者が初日から体調不良
今回の放送では、アメリカに向かう4人の様子や、現地でのレッスンに奮闘する様子が放送された。初日のレッスンが始まろうとする中、Hioriは額に冷却シートを貼り、マスクをしながらストレッチ。実は、アメリカ到着早々に体調不良に見舞われていたのだ。
AyanaとHioriは経験者チームとして、2人で振り入れをすることとなっていたが、Hioriは病院へ行くこととなり、Ayanaとコーチはマンツーマンでレッスン。Ayanaは順調に振り入れが進み、Hioriは遅れをとっているため、日記では「焦りしかない」と赤裸々な心境をつづっていた。
2日目も体調は回復せず、レッスンを欠席したHiori。家で自主練をして3日目でようやく復活するも、レッスン中に体調が悪化。コーチから「病み上がりは絶対に無理をしないほうがいい」と言われ、どんどん上達していくAyanaのレッスンを見学し、「いざやってみたら、息しづらくて自分自身に嫌気が差す」と複雑な思いを語っていた。
この放送を受け「心配すぎる」「酷な状況」「どんどん成長していくAyanaちゃんを見守る姿もきつい」「早く回復して欲しい」といった声が寄せられている。
津波古妃織、初日から体調不良— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 31, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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