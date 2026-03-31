大阪桐蔭が5回目の春V

第98回選抜高校野球（甲子園）の決勝が31日に行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を7-3で下し、選抜最多タイとなる5度目の優勝を果たした。試合後のインタビューで指揮官が相手投手に見せた気遣いが、ファンの称賛を集めている。

大阪桐蔭は先発した2年生左腕、川本晴大投手が9回を6安打3失点15奪三振。智弁打線を相手に堂々の投球を見せた。一方、智弁学園のエース左腕、杉本真滉投手（3年）も7回10奪三振の粘投をみせたが、3-3で迎えた7回に球数制限が迫る中でつかまると、最後は4点を失い、一気に突き放された。

NHKの中継で流れた試合後の優勝インタビューで、打線の良かった点を聞かれた大阪桐蔭の西谷浩一監督は「今大会、杉本君がNo.1の投手だったと思います」と、まずは相手エースを称賛。「疲れもありましたので、お互い苦しい中でしたけど、何とか杉本君のいいボールを打とうと（言っていた）」と、狙いを語った。

続けて「甲子園というところは良い投手を打ってはじめて成長するんだということ」と持論を語った名将。「杉本君のおかげで良いゲームが出来たと思っています」と最後まで相手左腕を労っていた。このリスペクト溢れるコメントに、X上のファンも反応している。

「西谷監督の智辯杉本くんへのコメントで泣いた…」

「西谷監督、毎回相手選手を褒めるから好き」

「相手に対するリスペクトを忘れない、そして発信するのが西谷監督の素晴らしいところ」

「やっぱ優勝インタビューは西谷監督がNo.1だな」

「優勝インタビューで相手のピッチャーを褒める西谷監督さすがやね」

「西谷監督の杉本くんとか、相手選手を立てる話し方？素敵」

「杉本くん褒める西谷監督素晴らしい」

「ちゃんと相手にリスペクト持って話されている」

4年ぶりに選抜を制した大阪桐蔭。春夏通算10度目の甲子園制覇となった。



（THE ANSWER編集部）