4月1日から新年度。新生活が始まるなか、物価高の波は続いています。



4月1日から食料品など2500品目以上の価格が上がり家計に大きな打撃を与えそうです。



＜西辻キャスターリポート＞

「あす（4月1日）から新生活が始まる方も多くいらっしゃると思いますが値上げの春ともなっています」



新潟市西区にあるスーパー「いちまん」。4月1日から値上げされるという商品が……





＜「いちまん」店長 高井栄二朗さん＞「4月1日からこのあたりのこんにゃくが20円の値上げで販売させてもらいます」3月31日現在、税込み130円のこんにゃく。4月1日から20円値上がりし150円で販売されます。またギョーザの皮や、うどんなども10円程度値上がりするということです。帝国データバンクによりますと、4月1日から2798品目が値上げされます。1か月の値上げ品目数が2000品を超えるのは6か月ぶりで2026年に入ってからは初の値上げラッシュとなります。値上げされるのはマヨネーズやドレッシング類などの調味料が最も多く、そのほか即席めんや油、酒類なども値上がり。スーパー「いちまん」では……＜「いちまん」店長 高井栄二朗さん＞「ここあたりの日本酒とワイン3種類くらいがあしたから……これもあしたから値上げ」Q）「何円くらい値上げですか？」「これは100円になりますね」日本酒や輸入ワインなどの酒類がおよそ100円ほどの値上げ。＜買い物客＞「色々上がってて買いにいくと上がっているのでびっくりして……いやですね、テレビ見ててまた上がるのかしらと思って」＜買い物客＞「こたえるね。年金暮らしは……多めに6本7本買っといた油は」一方、高止まりが続いていた米の価格は下落傾向にあるといいます。こちらのコシヒカリ、最も高い時期は5キロ4950円で販売していましたが現在は税込み3700円台で購入することができます。＜スーパー「いちまん」高井栄二朗さん＞「これからどんどん案内が間違いなく来るのでその都度値上げはしなきゃいけないんですけど……お客様には心苦しい思いはあります」「うちとしても材料費とか油代も上がっているし人件費もどんどん上がっているしそれ考えると不安しかない」新年度の幕開けとともに値上げの風は強く吹きそうです。