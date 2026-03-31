PLAUD社は3月23日、ピン型のAIボイスレコーダー新モデル「PLAUD NotePin S」を発売しました。

物理ボタンを採用した新モデル

Plaud NotePinシリーズは、録音から文字起こし、要約、マインドマップ作成まで一括して処理できるピン型のAIボイスレコーダー。高精度な文字起こし機能に加えて、GPT-5.2/Gemini 3.1 Proなど最新のLLMを使用して1万種類以上のテンプレートから多角的な視点で要約を生成します。AIが文字起こしした内容についての質問に回答したり、蓄積したデータからアイデアを提案する「Ask Plaud」の機能を搭載し、データはスマホからもPCからも利用可能。

新モデルのPLAUD NotePin Sでは、ユーザーからのフィードバックに基づいて本体に物理ボタンを搭載。ポケットの中や手元を見ずに直感的な操作が実現した他、録音中に本体のボタンを押すことで以降30秒をハイライト記録として保存するハイライト記録の機能に対応しました。本体は17.4gと軽量で、20時間の連続録音と40日間のスタンバイが可能。

付属アクセサリーでさまざまな装着スタイルを実現するのも特徴。マグネットでシャツに装着したり、クリップで挟んだり、ネックストラップでぶら下げたり、リストバンドで腕に装着することもできます。

シルバー、ブラック、パープルの3色をラインアップして、価格は2万8600円（税込）です。

従来モデルはAmazonでセール中

Amazonでは、先行セールを含め4月6日まで開催中の「新生活セール Final」で従来モデルがセール対象に。前モデル「Plaud NotePin」は20％OFFの2万2000円（税込）、カード型の最新モデル「Plaud Note Pro AI」は10％OFFの2万7720円（税込）です。