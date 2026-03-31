【高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver.】 【南ことり 僕たちはひとつの光ver.】 【園田海未 僕たちはひとつの光ver.】 10月 発売予定 価格：各11,000円

KADOKAWAは、フィギュア「高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver.」、「南ことり 僕たちはひとつの光ver.」、「園田海未 僕たちはひとつの光ver.」を10月に発売する。価格は各11,000円。

本商品はアニメ「ラブライブ！」より高坂穂乃果、南ことり、園田海未をフィギュア化したもの。同社フィギュアブランド「KDcolle」より立体化され、場所を選ばないサイズ感でシリーズ15周年を記念して、楽曲「僕たちはひとつの光」の衣装が再現されている。

それぞれTCG用に描き下ろされたイラストをモチーフに立体化され、衣装のデザインはもちろんそれぞれのヘアスタイルや表情も丁寧に造形されている。

高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver.

10月 発売予定

価格：11,000円

サイズ：全高約160mm(ノンスケール)

南ことり 僕たちはひとつの光ver.

10月 発売予定

価格：11,000円

サイズ：全高約165mm(ノンスケール)

園田海未 僕たちはひとつの光ver.

10月 発売予定

価格：11,000円

サイズ：全高約165mm(ノンスケール)

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