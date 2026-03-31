マイチェンで高級感も大幅アップ

2025年9月1日、トヨタは人気コンパクトカー「アクア」を一部改良しました。

マイナーチェンジに匹敵する内容で、「ハンマーヘッド」を取り入れた精悍なフロントマスクへの刷新をはじめ、先進安全装備のアップデート、メモリー機能付き電動パーキングブレーキやブレーキホールドの標準装備など、多岐にわたる進化を遂げています。

【画像】超カッコいい！ これが「バックオーダー殺到」のトヨタ「最新型アクア」です！ 画像で見る（30枚以上）

とあるトヨタ販売店によると、アクアは他のハイブリッド車と同様に納期が長期化しています。

背景には、慢性的な半導体不足やモーター用磁石の供給停滞に加え、ハイブリッド車の需要が再燃したことで生産能力を上回る注文が入っていることがあるようです。

取材した販売店では、早々に割り当て台数を超えてオーダーストップ状態となっており、受注停止に至っています。キャンセル待ちの受付可否も各販売店によって異なるとのことです。

かつてアクアは、登録車の販売台数ランキングでトップを争う人気コンパクトカーでした。2013年には約26万台を記録して年間1位に輝いています。

しかし近年は、同じコンパクトカーの「ヤリス」や、コンパクトSUV「ヤリスクロス」「ライズ」などトヨタ内の選択肢が拡大したこともあり、現行の2代目アクアには初代ほどの勢いは見られません。

2025年の乗用車ブランド通称名別順位では、前年比106.7％増を記録したものの、台数は6万8499台にとどまり、登録車の中では12位という結果でした。

それでも販売現場では早々にオーダーストップとなるほど引き合いは強く、注目度の高さは健在です。

成約ユーザーからの反応は好評で、ハンマーヘッド顔への刷新については「精悍さが増した」と評価する声が多く、デイライト付きの「Bi-Beam LEDヘッドランプ」や、「Z」グレードに設定された左右をつなぐセンターランプ・LEDアクセサリーランプなども「先進性が増した」と好意的に受け止められています。

外観ではピアノブラック塗装のバックドアガーニッシュが全車に追加され、新色としてモノトーンの「マッドバス」「グレイッシュブルー」、2トーンの「マッドバス×ブラックマイカ」なども設定されました。

機能面では、7インチ大型マルチインフォメーションディスプレイの標準化や最新コネクティッドナビへの対応、HDMI入力端子の標準装備が高く評価されています。

また、上質な乗り心地を実現する「スムーズストップ」の標準化や、メモリー機能付き電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能も「メリットが分かりやすい装備」として好評とのことです。

ヤリスとアクアはどちらもハイブリッドのコンパクトカー（ヤリスはガソリンモデルも設定）ですが、ヤリスのハイブリッドが224万9500円からなのに対し、アクアは248万6000円から（消費税込み）。同じハイブリッドモデルのエントリー価格差は約24万円あります。

価格やコンパクトカーとしての機能性を考えると、ついついヤリスを選びがちになってしまいますが、アクアにはヤリスにはない高級感があります。

ファミリー層にも幅広く訴求するヤリスとは異なり、アクアは独身者や共働きの2人暮らし世帯、子育てを終えた層からも引き合いがあり、デザインへのこだわりが強いユーザーに支持される傾向があります。

このあたりの価値がもう少し市場に浸透していくと、アクアの販売台数はさらに伸びていくことでしょう。

先進安全装備の面でも、衝突被害軽減ブレーキの検知対象にオートバイが追加され、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロールの車間距離を4段階に設定可能になるなど、着実な進化を遂げています。

※ ※ ※

販売現場では需要が供給を上回り、かつての「絶対王者」を彷彿とさせる存在感を示しているアクア。

販売店のなかには、キャンセル待ちのバックオーダーが可能なケースも一部でみられるようなので、気になる人はあきらめずに隣県や職場の近くなど複数の店舗に聞いてみると、チャンスが巡ってくるかもしれません。

トヨタの“小さな高級車”は、かつてない精度で進化を続け、私たちにワンランク上のカーライフを提供してくれることでしょう。