カーリング女子で１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレで吉田知那美（３４）が３１日、自身のインスタグラムで退団することを発表した。チームも正式に発表した。明るいキャラクター、流行語大賞も受賞した「そだねー」の象徴でもあったムードメーカーで、不動のサードの退団。１５年に藤沢五月が加入し、１０年以上に渡ってほぼ同じメンバーで戦ってきた人気チームの変化に、カーリング界に大きな衝撃が走った。

今後は藤沢五月、吉田夕梨花、鈴木夕湖を中心に新たな体制で臨むことになる。ロコは現在世界チームランキングで日本勢最高の７位に位置している。昨年の五輪代表決定戦で敗れ、３大会連続の五輪出場を逃したが、今季はグランドスラム大会などのポイントで日本勢最上位となり、３月世界選手権に３年ぶり３度目の出場。１次リーグ３位通過で、準々決勝突破。準決勝、３位決定戦で敗れ、１０年ぶりのメダル獲得はならなかったが、４位で終えていた。同大会ではフィフスとして小穴桃里を加え、１次リーグでは吉田知と交互にサードを務めていた。

世界選手権代表となったことで昨年１０月に発表された日本協会が定める規定を見たし、２９年９月までに開催予定の３０年フランスアルプス五輪日本代表決定戦の出場資格も獲得している。ただ、女子は資格を得た時点のメンバーのうち３人が決定戦に出場できない場合は資格を失う。

チームとして次なる大きな目標となるのは、６月に開催される日本選手権（横浜ＢＵＮＴＡＩ）。どういった新体制となるのか、注目が集まる。