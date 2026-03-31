アストロズ・今井達也投手（２７）のメジャーデビュー戦がほろ苦い結果に終わった。２９日（日本時間３０日）の本拠地エンゼルス戦に先発でメジャー初登板し、２回２／３安打４失点で降板。勝敗は付かなかったが７４球中、ストライクが半分以下の３６と制球が定まらず、今井は「少し緊張していた。いつもとは違う雰囲気だった」と初登板のプレッシャーがあったことを認めた。

デビュー戦から一夜明けた３０日（日本時間３１日）、米メディア「ファンサイデッド」が今井の初陣を総括。「球威は問題ない。彼の持ち味は本物だ。問題は速球の制球難だ」とし「「数字を見るとデビュー戦の緊張だけでは片づけられない懸念が浮かび上がる」と解説した。

守備の関与しない与四球、奪三振、被本塁打の３項目から防御率を評価する指標のＦＩＰが５・２１、ＦＩＰの要素などから今後の防御率を予測する指標のＳＩＥＲＡが６・２０だったと指摘する同メディアは「リーグ平均はどちらも４・００前後。四球と奪三振が同数の場合、これらの数字はデビュー戦の緊張によるものではない」とした。

今井にはドジャースも注目していたが、今年１月にアストトズと３年総額５４００億ドル（約９８億円）で契約。「１回の登板で投手の評価は決まらない」と前置きした上で同メディアは「ドジャースとアストロズは今冬、この魅力的な新戦力に注目したが、ドジャースは獲得を見送った。どうやら彼らは何かを知っていたようだ」と意味深な言葉を続けた。

そして「ドジャースは同じ投手に注目し、同じリスクを評価し、グラスノーと山本をローテーションの中心に据えた。シーズン開幕から１週間たち、その判断はまさに正しかったと言える」と締めた。