Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

クレジットカードやスマホでの決済が定着した今、財布に「いかにミニマルであるか」を求める人も、少なくないでしょう。

とはいえ、身分証やクレジットカード、いざというときのための現金など、ライフスタイルによって持ち歩きたいものは人それぞれ。自分に必要な機能は確保しつつ、できる限りミニマルにしたいですよね。

Photo: 組橋信太朗

machi-yaでプロジェクト展開中の「Mech Wallet」がその思いにちょうどいいバランスで応えてくれそうなので、サンプルをお借りして実際の使い心地をお届けします。

拡張オプションも豊富なので、それぞれの使い方に寄り添ったスタイルが見つかりそうですよ！

シャッと出して、パッと見つけて、サッと使う

「Mech Wallet」のベースとなるのは、フルメタルボディのカードケース。ファスナーやボタンが一切ない、超シンプルなデザインです。

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カードの収納は、本体のスキマにグッと差し込むだけ。推奨されている収納枚数は5枚程度。実際に運転免許証、クレジットカード、キャッシュカード、よく行く病院の診察券、健康保険証を入れてみたところ、キツすぎず緩すぎず、ちょうどいい収まり具合でした。

Photo: 組橋信太朗

本体内部でカードがしっかりとホールドされているため、勝手に抜け落ちてしまう心配はほとんどありません。

カードの出し入れをする際のカチカチッという音と感触がとても心地よいです Photo: 組橋信太朗

カードを取り出すときは、表面を指で軽くスライドさせるだけ。収納されたカードが階段状にシャッと飛び出します。 まったく力を入れなくてもいいわけではありませんが、片手で十分スムーズにスライド可能。

一番奥のカードが最も取り出しやすいので、使用頻度の高いメインのクレジットカードなどは一番奥がおすすめ Photo: 組橋信太朗

飛び出したカードはうまい具合に少しずつズレて頭が見えるため、お目当てのカードがどこにあるか一目でわかります。

Photo: 組橋信太朗

使い終わってカードをしまうときも、指で上から押し込むだけのワンタッチで完了。レジ前でカードを探してモタつくことがなくなり、日々のキャッシュレス決済がよりスマートになりました。

スキミング対策もばっちり

本体の素材は、6063アルミニウムを0.02mm単位のCNC精密加工で削り出した堅牢なつくり。厚さはわずか0.8cm、重量は52gという無駄のなさが素晴らしいです。

写真はMagSafeプレートを装着しています Photo: 組橋信太朗

そして、フルメタルボディそのものにRFIDブロックの機能があるので、スキミング対策も十分。クレジットカードなど大切なカードも安心して持ち歩けるのは、当然ではあるものの大事なポイントです。

スマホと一体化して手ぶらでお出かけ

オプションが豊富なのもMech Walletの魅力。そのひとつである「MagSafeプレート」を取り付けてみました。

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スマホの背面にマグネットでピタッと固定すると、外出時に必須のスマホとカード類を一緒にサッと持ち出せるように。これが想像以上にラク！

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金属製なのでスマホと合わせるとやや重さはあるものの、これだけで最低限の持ち物が揃うと考えると、かなりコンパクトにまとまっています。

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サコッシュや小さめのボディバッグにもスッと入れられるので、身軽なお出かけには最高の組み合わせです。

現金派は二つ折りウォレットで安心

とはいえ、いざというときのためにやっぱり現金も持っておきたいという方も多いはず。筆者もその1人ですが、追加すべきオプションは「二つ折りウォレット」です。

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実際に現金を入れて試してみたところ、手元にあった11枚の小銭はラクラク収納できました。

お札は三つ折りにするとちょうど取り出しやすくなりました Photo: 組橋信太朗

お札は表面のポケットに忍ばせておけば、いざ現金のみのお店に入ったときも安心感があります。

マグネットの吸着力がしっかりしており、ポケットも程よくタイトなつくりになっているため、小銭もお札もしっかりホールドしてくれました。

その他にも、紛失防止タグを取り付けられる「AirTagホルダー付き二つ折りウォレット」も展開されています。

個人的には、日常生活でまだ現金を使うシーンもあるため、カードのスマートさと現金の安心感を両立できる「二つ折りウォレット」の組み合わせが一番便利だと感じました。自分の使い方や持ち歩きたいアイテムに合わせて自由にカスタムできるのが、何よりうれしいポイントでした。

機能美と遊び心が融合した、大人のためのメカニカルウォレット「Mech Wallet」。machi-yaでのプロジェクトも終了が迫ってきたので、気になった方は、以下の商品ページから詳細をチェックしてみてください。

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配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年3月31日（火）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

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Photo: 組橋信太朗

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、MONO PLUS合同会社より製品の貸し出しを受けております。