声優の田所あずさ（32）が所属事務所を退所することが分かった。31日、事務所が公式サイトで発表した。

サイトで「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と報告した。

退所に伴い、公式ファンクラブ「fuanZOO」の閉鎖も発表。「閉鎖に伴う詳細はファンクラブ内をご確認くださいますよう、宜しくお願い申し上げます」と説明。公演については「『AZUSA TADOKORO ACOUSTIC LIVE -KoroAco- vol.4 / vol.5』の開催につきましては、詳細が決定次第ご案内をさせて頂きます。恐れ入りますが、ご案内まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」としている。

田所は1993年生まれ、茨城県出身。11年に「第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン〜次世代声優アーティストオーディション〜」でグランプリを受賞。12年に声優デビュー。「ウマ娘 プリティーダービー」のシンボリルドルフ役や「アイカツ!シリーズ」の霧矢あおい役など数々の人気キャラクターを演じている。