創業3年目の食事処、客は平均2人…あさりカレー「500円」→驚きの理由で「100円」に
きょう31日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（後7：00〜）は、2時間スペシャルを届ける。「赤字サービス集中砲火！味のPRマン 知ってくレッド」が登場する。
【オモウマ写真】「食べた記憶がない味」とうなるあさりカレー（500円）
千葉・千葉市にある、創業3年目の御食事処。「食べた記憶がない味」と客が唸る“あさりカレー”（500円）は、本マグロのアラで取った海鮮ダシを3度濾し、3〜4種類のルーをブレンド。出来上がったカレールーを、炒めたアサリと自家製カツオ昆布ダシを合わせたものに加えて完成する。
ほかにも国産の豚の白モツを使った“もつ煮”（500円）や、“鶏の竜田揚げ”（500円）、“しょうが焼き丼”（500円）やラム肉を使った“ジンギスカン丼”（500円）など、メニューも豊富。さらに、「足元が悪いので」という驚きの理由で通常500円の“あさりカレー”を100円で提供したり、“もつ煮”を無料でサービスしたりすることは日常茶飯事だ。
店主お任せで全9品が次々と提供される“食べさせ放題”も1500円と破格となっている。「うちの味を知ってもらいたい」、「マイナスだけどいろいろサービスしちゃう」と、店主はその意図を笑顔で話す。だが、普段の客の数は平均2人と、経営的には大ピンチ。
たまたま来店し、お店の味を気に入ってくれた経営コンサルタントから、「クセの強すぎる外観を変えてみては？」と提案されるが、なかなか首を縦に振らない店主。その理由とは。
このほか、「おもてなスイーツ おもてなスピード テキパキ動クレープ店長」が登場するほか、番組おなじみの絶品フレンチ「Giro」が、能登の寿司・津久司と料理でコラボレーションする。
【オモウマ写真】「食べた記憶がない味」とうなるあさりカレー（500円）
千葉・千葉市にある、創業3年目の御食事処。「食べた記憶がない味」と客が唸る“あさりカレー”（500円）は、本マグロのアラで取った海鮮ダシを3度濾し、3〜4種類のルーをブレンド。出来上がったカレールーを、炒めたアサリと自家製カツオ昆布ダシを合わせたものに加えて完成する。
店主お任せで全9品が次々と提供される“食べさせ放題”も1500円と破格となっている。「うちの味を知ってもらいたい」、「マイナスだけどいろいろサービスしちゃう」と、店主はその意図を笑顔で話す。だが、普段の客の数は平均2人と、経営的には大ピンチ。
たまたま来店し、お店の味を気に入ってくれた経営コンサルタントから、「クセの強すぎる外観を変えてみては？」と提案されるが、なかなか首を縦に振らない店主。その理由とは。
このほか、「おもてなスイーツ おもてなスピード テキパキ動クレープ店長」が登場するほか、番組おなじみの絶品フレンチ「Giro」が、能登の寿司・津久司と料理でコラボレーションする。