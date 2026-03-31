タレントの中川翔子が31日までに自身のインスタグラムを更新し、夫と昨年9月に出産した双子の男児との家族ショットを披露した。

「またまたまた夢を叶えてきたーーー！世界一大好きな中華天祥に双子ときたよ！」と書き出すと、愛息を抱く自身と夫、店舗スタッフの集合ショットをアップ。

「新中野にある天祥は40年前わたしが0歳から、大好きな家族と何度も通う思い出のお店 店内から食器、味、チャイナドレスの店員さんも すべてが昭和から変わらない凄すぎる だから天祥に来るたびに思い出全てと、家族にそのまま会えてるみたいなタイムマシンみたいなお店なの」と紹介した。

「双子と、4世代で来ることができました ハーフバースデーおめでとう 大きくなっていろいろ食べられるようになるのが楽しみすぎる 勝彦さんや勝夫さんもきてたような気がしました

うれしくて絵日記にしました！」と回顧し、「大好きすぎる天祥、なんとしょこたんセットがあります わたしが好きなメニューがお得にコースになりました ぜひ！みんな！食べに来てね」などとアピールした。

中川の投稿に、フォロワーからは「家族そろって 中華最高よね」「幸せな家族写真は大好物です！！見てて癒されるぅ〜」「双子ちゃんハーフバースデーおめでとう」といった反響が寄せられている。