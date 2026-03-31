俳優の速水もこみち（41）が31日、自身のインスタグラムで。所属していた事務所「研音」を退所することを発表した。また、この日、女優の貫地谷しほり（40）も自身のインスタグラムを通じ、所属事務所「ABP inc.」との契約を満了し、4月より独立することを発表した。年度末を迎え、芸能界では大物の独立、事務所退所などの報告が相次いでいる。

速水は「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします」と報告。「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」と感謝。「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」とし「明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。いつも本当にありがとうございます」と添えた。

貫地谷は「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、４月より独立することとなりました」と報告。「夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました。辛抱強く寄り添ってくれて26年」と中学2年生から26年間支えてくれた事務所に感謝。

「今までサポートしてくれた家族のようなスタッフと離れる事への不安はありますが、40歳になった私の新たな一歩を見守っていただけると嬉しいです」と記した。

ものまねタレントで歌手の松浦航大は3月1日、所属事務所「ビクターミュージックアーツ株式会社」を2月末をもって退社したことを報告した。今後はフリーで活動する。

5日には元宝塚歌劇団で女優の檀れいが自身のインスタグラムを更新し、所属事務所「太田プロダクション」を退所し、独立することを発表した。

7日にはシンガーソングライターのmiwaが自身のSNSで個人事務所を設立し、独立することを発表した。前所属のトライストーン・エンタテイメントとは業務提携になる。

2月28日には嵐の大野智が5月末をもって「STARTO ENTERTAINMENT」を退所することを発表した。また、芸能事務所「円企画」は、俳優の橋爪功が、2月28日をもって退所したと発表した。