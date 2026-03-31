いくら資産ができればリタイア可能ですか？仕事が嫌で嫌で仕方がないです。「もう働かなくていい」と言い切れる数字を教えてください。

必要な資産は「生活費」で決まる

リタイアに必要な資産は、人によって大きく異なります。その理由はシンプルで、「毎月どれくらい使うか」によって必要な金額が変わるからです。

例えば、月15万円で生活できる人と、月30万円必要な人では、必要資産は倍違います。つまり、「いくらあれば安心か」という問いの答えは、まず自分の生活費を把握することから始まります。



有名な目安「4％ルール」とは

早期リタイアの世界でよく使われるのが「4％ルール」です。これは、資産の4％を毎年取り崩しても、長期間資産が持続するという考え方です。

例えば、年間生活費が240万円の場合、240万円 ÷ 4％ ＝ 6000万円。つまり、約6000万円あれば理論上は生活可能とされます。



現実は「4％より慎重」が安心

ただし、日本ではこの4％ルールをそのまま当てはめるのはややリスクがあります。理由は以下の通りです。



・低金利で運用利回りが期待しにくい

・物価上昇（インフレ）の影響

・医療費や予期せぬ支出



そのため、実際には3％前後で考える人も多く、240万円 ÷ 3％ ＝ 約8000万円が「より安全なライン」と言えます。



現実的なリタイア資産の目安

一般的な目安としては以下のように考えられます。



・最低限の生活

3000万～5000万円

・ある程度安心

6000万～8000万円

・かなり余裕

1億円以上

ただし、実際にFIREを達成している人の資産額は、必ずしもこれほど高額とは限りません。

株式会社ウェブクルーが実施した「FIRE（経済的な自立と早期リタイア）」に関する調査によると、FIREを実現した時点で築いた資産額は「3000万円未満（30.4％）」が最も多く、次いで「3000万円以上4000万円未満（16.8％）」、「4000万円以上5000万円未満（13.3％）」となっています。

このように、生活水準や働き方によっては、比較的少ない資産でもリタイアを実現している人がいるのが現実です。



「完全リタイア」だけが選択肢ではない

重要なのは、「ゼロか100か」で考えないことです。例えば、



・週2～3日だけ働く

・在宅で副収入を得る

・軽い仕事に切り替える



といった「セミリタイア」であれば、必要資産は大きく下がります。例えば、年間100万円だけ働いて稼げるなら、必要資産は半分近くになることもあります。



仕事が嫌な理由も重要なヒント

「仕事が嫌」という気持ちはとても大切なサインです。ただし、その原因によって取るべき行動は変わります。



・職場環境が悪い → 転職で解決する可能性

・働き方が合わない → リモートや副業へ

・単純に疲れている → 一時的な休息も必要



必ずしも「完全リタイア」だけが解決策とは限りません。



まずやるべき3つのこと

いきなりリタイアを目指すのではなく、以下の3つから始めるのがおすすめです。



1.毎月の生活費を正確に把握する

2.現在の資産額を整理する

3.「あと何年で達成できるか」を計算する



これだけでも、「現実的にいつ辞められるか」が見えてきます。



まとめ

「もう働かなくていい」と言える資産額は一律ではなく、生活費によって決まります。一般的には6,000万～8000万円が一つの安心ラインですが、セミリタイアや収入の組み合わせによって必要額は大きく変わります。

重要なのは、感情だけで判断するのではなく、自分の生活と数字を照らし合わせること。現実を把握することで、「本当に辞められるかどうか」がはっきり見えてくるでしょう。



出典

株式会社ウェブクルー「FIRE（経済的な自立と早期リタイア）」に関する調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー