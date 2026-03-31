洋菓子チェーン大手の不二家が、4月1日から3日までの3日間限定で『プレミアムショートケーキ』と『プレミアムチョコ生ケーキ』を半額で販売するキャンペーンを発表した。

【写真】「美味しそう！」順次発売予定の不二家のカットケーキたち

ショートケーキが通常価格667円の現実

通常価格667円（税込）が333円になるという告知に、SNS上では歓喜の声が相次いでいる一方で、半額価格を見て初めて「通常価格」を知った消費者からは《不二家のケーキってこんなに高かったんだ》《700円近くなると、気軽に買える値段ではない》《もう食べれないよ。日本人、貧しすぎるよ》という嘆きの声も少なくない。

同社のプレスリリースによると、毎年春に実施してきた定番企画に、今年は新たに『プレミアムチョコ生ケーキ』を追加した形となる。

購入は1会計につき各4個まで、予約は不可、数量限定でなくなり次第終了という条件が付く。対象は全国の不二家洋菓子店で、一部の不二家レストランでも取り扱う店舗があるそうだ。

「実際、不二家のケーキ価格はこの10年余りで大きく上昇しています。価格推移を調査している『neage.jp』のデータによると、プレミアムショートケーキは2011年時点で360円でしたが2015年には480円、2019年に520円、そして2024年3月には594円へと段階的に値上げされています」（社会部記者）

こうした値上げの背景には、原材料費の高騰がある。

TBSが報じた大分市の洋菓子店オーナーは「砂糖も上がりました。全部上がっています。洋菓子は生活必需品ではなく、嗜好品なので買わなくなるんですね」と、値上げしづらい現実を吐露している。

帝国データバンクの調査（2025年4月）では、洋菓子店の倒産件数が過去最多を記録し、小麦粉や卵、バターなどの価格上昇を販売価格に転嫁できない店舗が苦境に立たされている実態も報じられた。

不二家が説明するキャンペーンの趣旨

不二家も2025年11月に「世界的な原材料や包装資材の価格高騰、輸送コストの上昇」として、菓子の一部商品を値上げ。2026年2月からも菓子の一部商品を約11〜20％価格改定を発表し「企業努力で対応できる範囲を超える状況」と明かしている。

「普段667円という価格帯に手が出ない層に対して『まずは知ってもらう』という入口戦略として有効なキャンペーンだと思いますが、消費者が通常の販売価格を知って『半額なら手が届きやすい』『定価で買うほどでもない』という声が多い現状は、企業にとっては複雑だと思います」（前出・社会部記者）

同社は「あらゆるもので値上げが続く中、気軽においしいスイーツを楽しんでいただくことで少しでもお客様を応援したい」と、キャンペーンの趣旨を説明。

応援価格商品として『ガナッシュショコラ』『苺とレアチーズ』『苺のボンブショート』を各518円で提供するなど、価格帯を抑えた商品ラインナップの拡充にも取り組んでいる。

昨年のキャンペーンでは開店直後から行列ができる店舗もあり、《整理券が配られた》《お昼には売り切れていた》という報告がSNSに寄せられている。今年は対象商品が2種類に増えたことで、さらなる混雑が予想される。

かつて300円台で買えた「ちょっとしたご褒美」は、いつの間にか600円を超える「特別な贅沢」になっていた。不二家の半額キャンペーンは、そんな時代の変化を改めて消費者に突きつけることになりそうだ─。