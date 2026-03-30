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【参ったぜ】MacBook Pro M5 Maxの高性能な構成は、まさに時間をお金で買うためのモデルですね。こりゃ参りました

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IT・ビジネス書作家の戸田覚が「【参ったぜ】MacBook Pro M5 Maxの高性能な構成は、まさに時間をお金で買うためのモデルですね。こりゃ参りました」を公開した。動画では、Appleの最新モデル「MacBook Pro M5 Max（16インチ）」をレビューし、圧倒的なパフォーマンスから導き出される「時間をお金で買う」プロ向けの究極の選択としての価値を提示している。



戸田氏はまず、16インチの本体サイズと重量について検証。約2.14kgという重さから頻繁な持ち運びには適さないとしつつも、アルミニウム製の高級感あるボディを評価した。ディスプレイについては、Nano-textureガラスの優れた反射防止効果を実演。「光が当たってもね、全然気になりませんよね」と絶賛し、映り込みを嫌うユーザーには必須のオプションだと語った。また、拡張性についても言及し、フルサイズのSDカードスロットに加え、Thunderbolt 5に対応したUSB Type-C端子が3つ搭載されている点を紹介。MagSafeを使った充電を併用すれば、3つの端子をフルに活用できる利便性の高さを解説した。



パフォーマンス検証では、ベンチマークソフト「Cinebench R23」でマルチコア34,669点という驚異的な数値を記録し、戸田氏も「もう開いた口が塞がらないですね」と驚愕。さらに、5分間の4K動画の書き出しテストでは2分24秒というタイムを叩き出し、「これもう過去最短ですが、しかもぶっちぎりの過去最短です」とその圧倒的な処理能力を高く評価した。一方で、高負荷時のファンの音については70dBを超える数値を計測し、「相当気にはなりますね」と注意点も指摘している。



今回のレビュー機材の構成は価格が約100万円に達するが、戸田氏は動画編集や3Dグラフィックスの作業をするユーザーにとって「時間をお金で買うためのマシンと言っていいと思います」と定義した。万人向けではないものの、作業効率を極限まで高めたいプロフェッショナルにとって、その投資に見合う価値が十分にあると結論付けている。