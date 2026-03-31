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YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【英国経済】極めて深刻な貧困状態680万人！進まない政権の無料学校朝食政策！」を公開した。動画では、イギリスにおける貧困問題と、政府が推進する学校での無料朝食政策が直面する課題について解説した。



モハP氏はまず、イギリスの貧困を研究する財団のレポートを引き合いに出し、極めて深刻な貧困状態にある人口が「680万人」に達していると指摘。「だいたい人口の1割に相当し、過去30年で最悪である」と語った。この貧困層は、住宅費を差し引いた収入が社会全体の中央値の40%を下回る世帯と定義され、子供が2人いる家庭で年収が約1万6400ポンド（約320万円）以下の状態だという。



こうした十分に食事を摂れない子供たちを支援するため、スターマー政権は従来の昼食に加えて「フリーブレックファスト（無料の朝食）」を提供する政策を打ち出した。しかし、開始から1年半以上が経過しても一部の学校にとどまっている。その理由についてモハP氏は、「予算的な問題と、人員の確保に課題がある」と解説した。政府の財政状況が厳しく、学校へ支払われる金額が不十分であることに加え、朝食のために1時間早く出勤しなければならない教職員の確保が難航しているためだという。



さらに、イギリス経済の足元の状況にも言及。GDP成長率は前期比0.1%増と低迷が続いており、企業投資も落ち込んでいることから、「イギリス経済の弱い動きは、当面改善する期待が持てない状況だ」と分析した。



金融街で高収入を得る層がいる一方で、日々の食事にも困る子供たちが増加しているイギリス社会。モハP氏は、最低限の生活をサポートする政策を実行する余裕がない政府の現状を指摘し、「しばらくイギリス社会は厳しい状況が続いていく」と結論付けた。