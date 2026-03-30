◇スーパーバンタム級 武居由樹(大橋)＜8回戦＞ワン・デカン(中国)（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のビッグマッチが行われる5月2日の東京ドーム興行で、約7カ月半ぶりの再起戦に臨む前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO1敗）が30日、横浜市内のホテルで会見した。

武居は昨年9月、3度目の防衛戦でクリスチャン・メディナ（メキシコ）に4回TKO負けして王座から陥落。再起戦ではWBA世界スーパーバンタム級15位のワン・デカン（26＝中国、9勝3KO1敗）と対戦する。

武居は会見で「前回は自分のパワーを過信し過ぎていた部分があった」と語り、キックボクシング時代の恩師、「POWER OF DREAM」ジムの古川誠一会長に「最近またミットを持ってもらえるようになって、良い時の自分が戻ってきたという感覚をつかみ始めてます」と話した。

「POWER OF DREAM」には「前から週2、3ぐらいは行ってたんですけど、古川会長も結構年齢だったりとかあるので、あんまりミットは持てなくなってきてて。でも今回は自分も勝たなきゃいけないので、お願いしてやってもらって、ある意味原点に戻ってるって感じですね」という。最近は古川会長から“最近、お前はパワーで倒そうとし過ぎている。元々K―1時代からパワーじゃなくてタイミングで倒してるんだから、タイミングをちゃんとやれ”と言われたそうで、「古川会長のミットを改めてやって、早く打とうとしたり、重く強く打とうとしたり、変な力みがあったり」と課題に気づいたと明かした。

興行のもようはLeminoがペイ・パー・ビュー（PPV）方式で独占ライブ配信する。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）