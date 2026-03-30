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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

次の出張は、PCと着替えを詰めたバックパック1つで。そんな理想を掲げるたびに頭を悩ませていたのが、靴の存在でした。

移動の快適さと商談での品格、この両方をちゃんとカバーしてくれる靴って、なかなかない。

そんなとき役立ちそうなビジネススニーカーがついに登場。

サステナブルブランド「ALLEST」から生まれた「Shin Ethical Sneaker」の特長をご紹介していきます。

出張の荷物を減らす、1足2役のスニーカー

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出張のスケジュールは読みにくいもの。早朝の空港から日中の商談、夜の会食まで、足元だけ浮いてしまう……というのはよくある悩みです。「ALLEST Shin Ethical Sneaker」は、GRS認証を取得したリサイクル素材をアッパーに採用。本革のような質感がありつつ、軽くて水にも強い仕上がりです。

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スーツに合わせても違和感が少なく、ビジネスの場でも使いやすい見た目。一方で、空港内の長い移動やターミナル間の乗り換えでは、スニーカーらしい歩きやすさが本領を発揮します。

朝イチのフライトでスーツにこの靴を合わせて出発。到着後はそのままクライアント先へ向かい、夜はカジュアルな会食へ……。こんなシーンでも靴を履き替える必要がないので、荷物からビジネスシューズを1足省けそうです。

移動をラクにする、3つの工夫

長時間の移動が続くと、足元の疲れがそのまま仕事の集中力に響きますよね。「ALLEST Shin Ethical Sneaker」には、移動中の快適さを支える工夫が3つあります。

軽量設計 × グリッド構造ソール

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持ってみるとわかる軽さ。ソールには格子状のグリッド構造が採用されていて、着地時の衝撃を分散してくれる設計です。1日歩き回っても足が重くなりにくい設計で、出張最終日まで軽快に動けます。

コルク素材のインソール

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履き込むほど足裏の形に馴染んでいくタイプ。フィット感が徐々に自分仕様になっていく感覚です。コルクは通気性にも優れているので、蒸れを軽減してくれるのがうれしいところ。

2種類の靴紐 × スマートジョイント

付属の伸縮性ゴム紐とスマートジョイントを使えば、靴紐をほどかずに脱ぎ履き可能。空港の保安検査場でモタつかず、スムーズに通過できます。通常の靴紐も同封されているので、シーンに合わせて使い分けられます。

天気や汚れに振り回されない安心感

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ときには出張先で、雨に降られることも……。そんなとき頼りになるのが、アッパーに施されたプロテクトコーティングです。

水滴を弾きやすい仕様なので、多少の雨なら足元の見た目を保てます（※シュータン部分に隙間があるため、完全防水ではありません。）。訪問先に着いたとき、靴が濡れてヨレヨレ……という心配が減るのはありがたい。

さらに、コーティングのおかげで汚れも付きにくく、お手入れも手軽。

軽く拭くだけでクリーンな状態をキープできるので、出張中にわざわざ靴磨きセットを持ち歩く必要がありません。

荷物が減るだけでなく、「靴、大丈夫かな」と気にする場面自体が少なくなる。そういう「気にかけなくていい」というのが、出張では意外と大きなメリットです。

カラーは白・黒・白黒コンビの3色展開で、TPOに合わせて選べます。靴を1足に絞れると、荷物が減るだけでなく「何を履いていこう」という迷いごと手放せそう。気になった方はプロジェクトページで詳細情報をチェックし、身軽な出張を楽しんでみてください。

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Source: machi-ya