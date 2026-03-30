「ここで頑張るのは一番損」優秀な人材が次々と去る会社　法令無視を命じる代表と、有能を潰す評価の歪み

会社のためにトラブルを収束させたのに、その努力を全否定するような言葉を突きつけられたら、やる気も失せる。

投稿を寄せた40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収850万円）は、IT企業で起きた「法令違反」をめぐる代表の暴論に、働く意欲を完全に失ってしまった。

男性の職場では、公的機関から何度か法令違反を指摘されていた。そのたびに男性が社内外の対応に奔走し、なんとか問題を収束させてきたが、代表の意識は極めて低かった。

「法令遵守しなくとも毎回お前で解決できる」

「違反することは問題ないからまた違反状態にしろ」

有能な部下を法令を無視するための“後始末屋”としてしか見ていない。コンプライアンス以前の問題だ。これには男性も「もう頑張るのを辞めようと思いましたね」と、心底愛想を尽かしたようだ。（文：湊真智人）

「この組織が払っている給料は成果じゃなく消耗」

一方、「社内SE」の40代男性（年収650万円）は、組織の「評価基準」の歪みに絶望している。

男性の職場ではトラブル対応に追われる「忙しい人」が称賛される一方で、トラブルの発生を予防する「仕組みを整えた人」は、まるで存在しないかのように扱われるという。

「火消し・残業・即レスの人が称賛される。再発防止・仕組み化・標準化は話題にもならない」

目に見える“バタバタ感”だけが評価に直結し、本来評価されるべき「安定した運用」が無視される。この矛盾した構造について、男性は冷静にこう分析する。

「ここで頑張ると自分が一番損する役割になる」

「この組織が払っている給料は成果じゃなく消耗」

どちらのケースも、現場の真っ当な努力が、トップの暴走や不公平な評価制度によって踏みにじられている。一度「頑張るだけ無駄だ」と冷めてしまった優秀な人材を引き留めるのは、もはや不可能に近いだろう。

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