1児の母・田中れいな、ミニスカセットアップで抜群プロポーション披露「美脚すぎる」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】元モーニング娘。の田中れいなが3月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、注目を集めている。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「スタイル良すぎて驚き」美脚スラリのミニスカ姿
田中は「このセットアップ可愛すぎーーー」とつづり、グレーのセットアップに黒のロングブーツを合わせた姿を投稿。ボリューム感のあるミニスカートからは、まっすぐに伸びた美しい脚をのぞかせている。
この投稿には「美脚すぎる」「いつまでも変わらない可愛さで驚く」「セットアップ似合ってる」「お人形さんみたい」「ブーツとの相性も最高」「スタイル良すぎて驚き」といった反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・36歳元モー娘。「スタイル良すぎて驚き」美脚スラリのミニスカ姿
◆田中れいな、美脚際立つセットアップ姿披露
田中は「このセットアップ可愛すぎーーー」とつづり、グレーのセットアップに黒のロングブーツを合わせた姿を投稿。ボリューム感のあるミニスカートからは、まっすぐに伸びた美しい脚をのぞかせている。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「いつまでも変わらない可愛さで驚く」「セットアップ似合ってる」「お人形さんみたい」「ブーツとの相性も最高」「スタイル良すぎて驚き」といった反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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