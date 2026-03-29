ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で女性店員が殺害された事件に言及した。

高橋さんは「私自身、結構サンシャインシティのポケモンセンター通ってるんです。連日、たくさんの方で賑わっていて。そんな中で、悲しい事件を聞いて。悲しさとショックでまだ現実味がない」とコメントした。

女性が襲撃を受け倒れた後も男が刃物で刺す様子が防犯カメラに写っていたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。女性の遺体には首を中心に傷が十数カ所あるといい、警視庁は男が執拗に女性を襲ったとみて殺人容疑で調べている。

男は広川大起容疑者（26）で、女性は東京都八王子市の春川萌衣さん（21）。警視庁や捜査関係者によると、容疑者は春川さんと自身を交互に刺したといい、死亡した容疑者の首周辺にも傷が複数あった。

2人はアルバイト先で知り合い、2024年10月ごろに交際を始め、25年7月ごろ別れた。春川さんは別れる直前、現場の人気ゲーム「ポケットモンスター」のグッズ販売店で働き始め、容疑者は勤務先を知っていた。

同12月25日、春川さんは付きまといについて警視庁に相談。その後、容疑者はストーカー規制法違反容疑などで逮捕された。警視庁に促され、春川さんは都外の親族宅に今年1月5日から2月6日まで避難。仕事も休んだ。その後、生活の事情などで自宅に戻ったという。職場変更も助言されたが、春川さんは店で働くのが「夢だった」と話していた。別れてから事件まで勤務先に容疑者が現れたことは確認されていないという。