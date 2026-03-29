アイナ・ジ・エンド、『ONE PIECE』エルバフ編OP主題歌を担当。フリーライブで新曲「ルミナス - Luminous」初披露
アイナ・ジ・エンドが3月28日、神奈川みなとみらいにある日本メモリアルパークにてフリーライブ＜宴じゃ！〜出航前の大宴会〜＞を開催した。
海賊船を想像させる日本丸メモリアルパークにて開催された本ライブ。開催直前まで詳細が知らされておらず、サプライズ開催にもかかわらず会場には多くの観客が集結。汽笛の音と共に、三輪バイクに乗って登場したアイナ・ジ・エンドは、昨年初出場となった「第76回NHK紅白歌合戦」歌唱曲でもあるアイナ・ジ・エンドの代表曲「革命道中 - On The Way」よりライブはスタートし、会場は盛り上がりを見せた。
ライブ後半には、ステージにTVアニメ『ONE PIECE』のキャラクター、麦わらの一味の船医であるチョッパーがサプライズ登場。同時刻に開催されていた世界最大級のアニメイベン＜「AnimeJapan 2026＞TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編 放送直前スペシャルステージと中継が繋がり、2026年4月5日(日)より放送開始となる、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌をアイナ・ジ・エンドが担当することを発表し、新曲「ルミナス - Luminous」を初パフォーマンスした。
本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌のためにアイナ・ジ・エンド自身が書き下ろした楽曲。昨年の大ヒット楽曲「革命道中 - On The Way」と同様、Shin Sakiuraとの共作となる。
優しくも力強い想いを込めた冒頭の歌はじまりから、壮大な世界へと歩みだしていく行進感と、気持ちが開けていくようなワクワクさを感じる秀逸なサウンドメイキングで高揚感が迸る。迷いそうな時、挫けそうな時もそれらを受け止め本気で頑張ってきた僕らはもう迷わない。確固たる信念で揺るぎない決意をエネルギッシュでパワフルに歌ったエモーショナルパワーポップソングとなっている。なお、公開されたアフタームービーにて新曲「ルミナス - Luminous」の楽曲も一部公開されている
「ルミナス - Luminous」は3月29日(日)よりSNSにて一部音源が配信開始。
あわせてアートワークも公開された。アートワークは花房真也(TI_ALT)が担当。アイスランドの広大な大地を背にアイナが光の中に横たわる煌めくアートワークとなっている。
なお、フリーライブ開催を記念して、アイナ・ジ・エンドオフィシャルファンクラブ「アイナ荘」にて2日間限定の入会キャンペーンを実施。3月28日〜29日中に入会の皆様にもれなく「アイナのルミナス3点ボイスセット」をプレゼントされるとのとのことだ。
Photo by 岩澤高雄
■Digital Single「ルミナス - Luminous」
2026年4月3日(金) 配信スタート
https://aina.lnk.to/Luminous
■TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編
日時：2026年4月5日(日) 夜11時15分より放送開始
毎週（日） 夜11時15分〜45分
放送局：全国フジテレビ系列
■作品あらすじ
爐劼箸弔覆の大秘宝(ワンピース)瓩鬚瓩阿覲ね遼糎吋蹈泪鵝少年モンキー・D・ルフィが、固い絆で結ばれた「麦わらの一味」の仲間たちと、それぞれの“能力”や技を磨きつつ、海賊王を目指して世界中の海で冒険していく物語。
■キャスト
モンキー・Ｄ・ルフィ：田中真弓
ロロノア・ゾロ：中井和哉
ナミ：岡村明美
ウソップ：山口勝平
サンジ：平田広明
トニートニー・チョッパー：大谷育江
ニコ・ロビン：山口由里子
フランキー：木村 昴
ブルック：チョー
ジンベエ：宝亀克寿
ほか
■スタッフ
原作：尾田栄一郎 週刊『少年ジャンプ』（集英社）連載中
制作：フジテレビ・東映アニメーション
■クレジット表記
©︎尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
■INFORMATION
尾田栄一郎公認 作品ポータルサイト「ONE PIECE.com」 http://one-piece.com/
『ONE PIECE』スタッフ公式X（Xアカウント @Eiichiro_Staff）
『ONE PIECE』スタッフ公式Instagram（IGアカウント @onepiece_staff）
『ONE PIECE』公式LINE（LINE ID @onepiece_official）
『ONE PIECE』公式TikTok（TikTokアカウント @onepiece.staff.official）
◾️＜PICNIC前夜祭＞
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1131865
2026年4月6日（月）〜学生限定〜
会場：恵比寿LIQUIDROOM
開場/開演 18:30/19:30
2026年4月7日（火）〜男性限定〜
※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定
開場/開演 14:00/15:00
2026年4月7日（火）〜女性限定〜
※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定
開場/開演 18:30/19:30
◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314
2026年4月23日（火）[ソウル] Yes24 Live Hall
2026年4月28日（火）[バンコク] The Street Hall
2026年5月11日（月）[台北] Legacy Taipei
2026年6月21日（日）[福岡] 福岡市民ホール 大ホール
開場/開演18:00/19:00
2026年6月23日（火）[名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
開場/開演18:00/19:00
2026年6月25日（火）[大阪] オリックス劇場
開場/開演18:00/19:00
2026年7月5日（日）[東京] NHKホール
開場/開演17:00/18:00
▼追加公演
2026年5月12日（火）[台北] Legacy Taipei
◾️LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』
2026年3月25日（水）リリース
詳細：https://aina.lnk.to/nukariari_0325
＜Blu-ray Disc2枚組＞
AVXD-36121〜2 / \12,100（税込）
・三方背BOX仕様
・PHOTO BOOK 48P
▼収録内容
01.Poppin’ Run
02.Frail
03.ZOKINGDOG
04.Sweet Boogie
05.家庭教師
06.アイコトバ
07.Red:birthmark
08.Love Sick
09.静的情夜
10.Mogwrians7
11.日々
12.金木犀
13.スイカ
14.Aria
15.クリスマスカード
16.BLUE SOULS
17.Entropy
18.ペチカの夜
19.革命道中
＜encore＞
01.宝物
02.きえないで
03.サボテンガール
DISC2
・Story of AiNA THE END (2025/10〜2025/12 完全版)
・新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場
01.革命道中
02.Poppin’ Run
03.Frail
04.Love Sick
05.アイコトバ
06.サボテンガール
▼特典情報
全国CDショップ共通：ポストカード
アイナ荘OFFICAL SHOP：日々のアイナ・ジ・エンド活動チェキ
◾️書誌情報
『達者じゃなくても』
著者：アイナ・ジ・エンド
発売日：2025年6月9日（月）
定価：2,970円（税込）
判型：A5変形
頁数：272頁
発行：株式会社 幻冬舎
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/
関連リンク
◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルサイト
◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルX
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◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルYouTubeチャンネル
◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルTikTok
Photo by 岩澤高雄