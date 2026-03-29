しなこ、“7時間の両顎手術”→その後の顔を公開「顔腫れてるけど」→「かわいくなってる！」
原宿系インフルエンサー・しなこが28日、自身のXを更新し、「ダウンタイム真っ只中」のビジュアルを披露した。
【動画】しなこ、手術後のダウンタウン中の顔
しなこは、顎変形症のため「骨切り」術を受けるとし、「手術7時間もかかる」と明かしていた。
この日は、動画を投稿して「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中だけど、既に鼻先と顎先が同じ縦ラインにあるの正直に嬉しすぎる……」と近影を披露。
もう少し時間がかかると明かし、「顔腫れてるけど、なんかこの腫れてる感じも楽しんでる自分がいる」「まだ痛いけど、乗り越えるぞ」とつづった。
また、ハッシュタグで「#顎変形症」「#SSRO」「#両顎手術」「#ダウンタイム」と添えた。
ファンからは「ポジティブしなこちゃん素敵すぎる」「かわいくなってる！」「元から可愛いのにどんどん可愛くなる、私も見習って努力しなくちゃだ」など、多数の声が届いている。
【動画】しなこ、手術後のダウンタウン中の顔
しなこは、顎変形症のため「骨切り」術を受けるとし、「手術7時間もかかる」と明かしていた。
この日は、動画を投稿して「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中だけど、既に鼻先と顎先が同じ縦ラインにあるの正直に嬉しすぎる……」と近影を披露。
もう少し時間がかかると明かし、「顔腫れてるけど、なんかこの腫れてる感じも楽しんでる自分がいる」「まだ痛いけど、乗り越えるぞ」とつづった。
また、ハッシュタグで「#顎変形症」「#SSRO」「#両顎手術」「#ダウンタイム」と添えた。
ファンからは「ポジティブしなこちゃん素敵すぎる」「かわいくなってる！」「元から可愛いのにどんどん可愛くなる、私も見習って努力しなくちゃだ」など、多数の声が届いている。