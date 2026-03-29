新年度のあいさつで贈りたい「神奈川県のお土産」ランキング！ 2位「クルミッ子」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、いよいよ新年度に向けた準備が本格化する季節となりました。自分自身の新生活への景気づけにはもちろん、お世話になった方へ贈りたいセンスの光る逸品に注目です。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／47票2位は、鎌倉を代表する人気銘菓「クルミッ子」。ぎっしりと詰まった歯ごたえのよいクルミと、甘さとほろ苦さが絶妙な自家製キャラメルを、バター生地で挟み込んだ逸品です。リスのかわいらしいパッケージと、ひと口サイズながら満足感のあるリッチな味わいは、流行に敏感な方へのあいさつにも最適です。回答者からは「デザインがかわいく、喜ばれそうだから」（20代女性／大阪府）、「新年度のあいさつには、今や神奈川を代表する大人気の手土産となった『クルミッ子』が最適です。ぎっしりと詰まった香ばしいクルミと、自家製キャラメルをバター生地ではさんだ贅沢な味わいは、老若男女を問わず多くの方を虜にしています。リスのキャラクターが描かれた可愛らしいパッケージは、緊張しがちな新しい環境での会話を和ませるきっかけにもなりますよ。個包装で日持ちがし、コンパクトながらも満足感が高いので、デスクで作業をされる方への差し入れや、大切な方へのご挨拶など、どのようなシーンでも自信を持って贈れる逸品です」（50代男性／静岡県）、「自家製キャラメルとクルミをバター生地で挟んだお菓子で、見た目もおしゃれで送りたい」（50代女性／広島県）などのコメントがありました。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／62票1位に輝いたのは、明治時代から続く鎌倉の顔「鳩サブレー」でした。バターをたっぷり使った素朴で懐かしい味わいと、サクサクとした食感は、どの世代からも圧倒的な信頼を得ています。古都・鎌倉の春を感じさせる爽やかさと、安定したブランド力は、新生活のスタートに添える品として不動の人気です。回答者からは「鎌倉土産として長く親しまれている定番の焼き菓子で、素朴なバターの風味とかわいらしい形が印象に残りやすく、新年度のあいさつの手土産としても渡しやすいと思ったためです」（30代女性／愛知県）、「鎌倉を代表するお菓子であり、神奈川の土産の定番中の定番である鳩サブレーを選びました。素朴で優しい甘さと、サクッとした軽い食感は、子供から大人まで幅広く愛されています。新年度の始まりに、鳩が持つ『平和』や『お守り』といった象徴的な意味にも願いを込めて、末永いお付き合いをお祈りする気持ちを添えて贈りたいと思います」（40代男性／神奈川県）、「定番おやつで、バター味が美味しいし、家族と分けても食べやすくて良いと思ったから」（30代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)