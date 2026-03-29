カリッ、シャキっ、じゅわ〜。豚こま＆もやしでチーズガレット⁉包丁いらずの節約レシピ

節約素材の代表・豚こま＆もやし。この２つを使って、手軽に作れるやみつきおかずをご紹介。

表面は香ばしく、中はジューシー。シャキシャキとしたもやしの食感が楽しい一品です。豚こまのしっかりとしたうまみと、とろけるチーズのコクがあとを引きます。

なじみの食材なのに、目新しさもバッチリ。包丁いらずでさっと作れて、食べ応えも抜群です！

『豚こまともやしのチーズガレット』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……250g

もやし……1袋（約200g）

〈A〉

ピザ用チーズ……100g

小麦粉……大さじ4

サラダ油……大さじ1

塩……ふたつまみ

好みでトマトケチャップ……適宜

作り方

（1）材料を混ぜる

もやしはしっかりと水けを拭き取る。豚肉は大きければ食べやすくちぎり、大きめのボールに入れる。もやし、〈A〉を加え、菜箸でよく混ぜてからめる。

（2）焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を入れて平らに広げる。強めの中火にし、へらで押しつけながら3分焼く。

（3）返して焼く

焼き色がついたら、フライパンよりひとまわり小さめの皿にすべらせて取り出す。フライパンをかぶせてひっくり返し、塩をふり、裏面も同様に焼き色がつくまで3分ほど焼く。器に盛り、好みでトマトケチャップを添える。

POINT

ピザ用チーズと小麦粉が〈つなぎ〉役になるので、全体にいきわたるようにまんべんなく混ぜてくださいね。

フライパンひとつで気軽に作れる、うれしい一品。いつもの食材なのに、ちょっと気分が上がるおかずを楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）