カリッ、シャキっ、じゅわ〜。豚こま＆もやしでチーズガレット⁉包丁いらずの節約レシピ
節約素材の代表・豚こま＆もやし。この２つを使って、手軽に作れるやみつきおかずをご紹介。
表面は香ばしく、中はジューシー。シャキシャキとしたもやしの食感が楽しい一品です。豚こまのしっかりとしたうまみと、とろけるチーズのコクがあとを引きます。
なじみの食材なのに、目新しさもバッチリ。包丁いらずでさっと作れて、食べ応えも抜群です！
『豚こまともやしのチーズガレット』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……250g
もやし……1袋（約200g）
〈A〉
ピザ用チーズ……100g
小麦粉……大さじ4
サラダ油……大さじ1
塩……ふたつまみ
好みでトマトケチャップ……適宜
作り方
（1）材料を混ぜる
もやしはしっかりと水けを拭き取る。豚肉は大きければ食べやすくちぎり、大きめのボールに入れる。もやし、〈A〉を加え、菜箸でよく混ぜてからめる。
（2）焼く
フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を入れて平らに広げる。強めの中火にし、へらで押しつけながら3分焼く。
（3）返して焼く
焼き色がついたら、フライパンよりひとまわり小さめの皿にすべらせて取り出す。フライパンをかぶせてひっくり返し、塩をふり、裏面も同様に焼き色がつくまで3分ほど焼く。器に盛り、好みでトマトケチャップを添える。
POINT
ピザ用チーズと小麦粉が〈つなぎ〉役になるので、全体にいきわたるようにまんべんなく混ぜてくださいね。
フライパンひとつで気軽に作れる、うれしい一品。いつもの食材なのに、ちょっと気分が上がるおかずを楽しんでみてください♪
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。