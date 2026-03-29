◇G1ドバイワールドカップ（2026年3月28日 メイダン・ダート2000メートル）

ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われた。G1「ドバイワールドC」（ダート2000メートル）に出走したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は2着に敗れ、史上初となるサウジCとドバイワールドCの同一年勝利はならなかった。昨年のドバイワールド3着から日本テレビ盃、BCクラシック、サウジCと勝ち進んでいたが、連勝は3で止まった。

スタートから2番手の好位でレースを進め、直線も先頭のマグニチュード（米国）を追いかけたが、最後までとらえられなかった。

勝利して1着賞金696万ドル（約11億円）を手にすればロマンチックウォリアーを抜いて総獲得賞金1位となったが、2位のまま。その“ライバル”ロマンチックウォリアーは次走にG1クイーンエリザベス2世C（4月26日、シャティン）を予定。遠征する日本馬の前に立ちはだかる。

昨年の3着は一昨年のBCクラシック（3着）から年末に東京大賞典を挟み、サウジC（1着）を使ってのローテだった。今回はBCクラシックを勝って、東京大賞典をパス。ローテにもゆとりを持たせた。前走のサウジC勝ちでも上積みを残し、万全のステップで挑んだが、ドバイWC初制覇はならなかった。

▼ドバイワールドカップデー 96年にドバイワールドカップが創設され、ナド・アルシバ競馬場のダート2000メートルで歴史的名馬シガーが制覇。その後、レース数が増え、競馬場もメイダンに移して実施。現在はサラブレッドのG1が6レース、G2が3レース、アラブのG1が1レースの構成で計9レースが一日に行われる。