休みなく連勤を続けることをナイトワーカー業界用語で「鬼出勤」と言います。元々は風俗店のお姉さんたちが働きまくることをこう呼んでいたのですが、近頃はメイドカフェなどのコンセプトカフェなどでも使われる用語となりました。



【写真】弾むHカップち匂い立つ色気 現役風俗嬢るるたん

ただ鬼出勤の本来の意味は、週5日出勤ではありません。1日12時間〜16時間勤務で週6〜7日勤務することが本来の意味なのです。



風俗店での勤務形態は個人事業主で、時間給で働いているわけではないから可能な働き方で、なかには1カ月以上休みなく働くキャストもいるそうです。一体そこまでの連勤を繰り返す理由はどこにあるのでしょうか。



最高連勤は２カ月！鬼出勤をする理由と気になる月収

連勤を続けるナナミさん（仮名）は「最高連勤は約2カ月ですけど、上には上がいて3カ月休みなく働いた“鬼出勤仲間”がいます。稼働時間は1日12時間以上で、最後の方がわけがわかっていなかったような……」と語る鬼出勤歴8年のベテランです。現在は1日12〜15時間労働を週5日に抑えています。



本人曰く「これでも減らした方」で、全盛期は出稼ぎで15時間勤務×2カ月をこなした後、1週間休んで再び……の日々を繰り返していました。全国をあちこち飛び回り、寮生活で一切家に帰らない時もあったため、その時は請求された水道料金が最低価格だったと言います。



お金が必要な理由は、飲み代と推し活費用。当初はホストクラブにハマり、担当（指名ホスト）の太客となっていました。1番の太客である「エース」を狙うべく鬼出勤をはじめ、それ以来ずっと働き詰めの毎日です（以下『』内、ナナミさん談）。



『今はもうホストに行ってなくて、メンズコンカフェと推し活をしているから前ほどお金は必要じゃないですね。でも、鬼出勤しないと落ち着かない自分がいる（笑）1つの店に出勤しまくってると“ホス狂い”とか“がめつい”という理由で掲示板で叩かれるので、在籍店を2つに分けて働いています』



鬼出勤全盛期の最高月収は、なんと400万円。数字だけを見たら驚くべき金額です。しかし風俗店だと400万円が限界だそうで「300万円を稼ぐのもツラい」とナナミさんは苦笑い。キャバクラやラウンジなどの飲み屋と異なり、1枠分のバックが決まっており、1日の稼働に限界があるからこそ天井が見えてしまうとのことでした。



『今の月収は200万〜200万円台後半くらいですね。客入りの悪さとか勤務日数を減らしたから収入は下がっちゃいましたけど、週休2日でこのくらいもらえるなら満足です。今はちゃんと遊びつつ、貯金もしていますよ！』



鬼出勤嬢1日のルーティーン

鬼出勤キャストの1日の過ごし方が気になったため尋ねると「え？働いてしかいないから面白いこととかないですよ」との返事が。確かに会社員の1日もほぼ決まったことの繰り返しですが、それは鬼出勤キャストにも同じことが言えるようです。



ただ、全盛期のナナミさんの日々は超ハードでした。起床時間は4時で6時から勤務開始で、仕事終わりは22時以降です。



15時間勤務ですから1日のほぼ全てをお店の中で過ごすスタイルで、6時から22時まで休憩はたったの30分。忙しい日は休憩時間以外はおにぎり1つ食べず接客を続けます。



『お昼休憩をもらってますけど、中には1本でも多くお客さんを取りたいから休憩を挟まないコもいます。だから鬼出勤してるコってスレンダーですよ。たまに食生活悪くて変な太り方する場合もあるけど、みんな基本痩せてる』



働き詰めると徐々に食欲がなくなってくるらしく、食べるよりも睡眠を優先したくなるのだとか。いずれにせよ身体には良くないものの、高収入を得るには代償が必要となると、健康を犠牲にするのは致し方がないのかもしれません。



現在は15時間勤務をする際、休憩を2回挟むようになったとか。それでもかなりハードですが日々連勤を繰り返していると、この生活に慣れてくるのでしょう。体力以外にも気になるのはメンタル面ですが、これまた“慣れ”が必要だそう。



『ずっと働いているうちにマヒする、といっても過言ではないのでいいことではありません（笑）でもお金のことしか考えてないし、収入が何よりも最優先だからだいたいのことはスルーできますね。がめつくないと鬼出勤なんてできませんよ！メンタル優先のコは鬼出勤始めても、高確率で続きませんから』



本当に夜職はラクではありません。飲み屋さんでも売れっ子はフル出勤で、同伴アフターも積極的ですから稼働時間はこちらもロング。体力・メンタル・連勤可能な要素が揃ってはじめて驚くべき高収入が可能となると、「夜は誰でも稼げる仕事」とは言い難い気がしますね。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。