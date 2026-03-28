堀江貴文氏、元“青汁王子”三崎優太氏＆てんちむの“電撃婚”に反応
実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が28日、自身のXを更新。YouTuberのてんちむ（32）との結婚を発表した。電撃発表に、ネット上でも大きな反響が寄せられているが、“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏（53）も反応した。
【写真】電撃結婚発表の1週間前…悲壮感あふれる目の三崎優太氏
堀江氏は、三崎氏の結婚を伝える投稿に反応し「聞いてたよ。いろんなところから」と記している。
三崎氏は「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と報告。
続けて「このようなご報告ができるのも、ここまで応援してくれた皆様や関係者の方々のお陰です。心よりお礼を申し上げます。まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います。どうか温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけている。
三崎氏は1989年3月29日生まれ、北海道出身。「青汁王子」との呼び名で、一躍注目を集めた。現在は、不動産、新電力、モビリティ（バイク）、上場企業支援など複数の事業を統合し、三崎未来ホールディングス株式会社を創設した。
てんちむは、1993年11月19日生まれ。子役としてデビューし、NHK教育『天才てれびくんMAX』のてれび戦士として活動。ドラマ『こどもの事情』、NOTTVドラマ『シニカレ』などに出演している。人気ブロガー、ギャルモデルを経て、現在はYouTuberなどマルチに活動している。
【写真】電撃結婚発表の1週間前…悲壮感あふれる目の三崎優太氏
堀江氏は、三崎氏の結婚を伝える投稿に反応し「聞いてたよ。いろんなところから」と記している。
三崎氏は「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と報告。
三崎氏は1989年3月29日生まれ、北海道出身。「青汁王子」との呼び名で、一躍注目を集めた。現在は、不動産、新電力、モビリティ（バイク）、上場企業支援など複数の事業を統合し、三崎未来ホールディングス株式会社を創設した。
てんちむは、1993年11月19日生まれ。子役としてデビューし、NHK教育『天才てれびくんMAX』のてれび戦士として活動。ドラマ『こどもの事情』、NOTTVドラマ『シニカレ』などに出演している。人気ブロガー、ギャルモデルを経て、現在はYouTuberなどマルチに活動している。