４月11日(土)夜11時放送開始のTVアニメ『キルアオ』

その放送を記念して佐久間大介MCの豪華特番の放送が決定！！

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

「アニメ放送記念 佐久間大介のキルアオを１００倍楽しむ夜」

4月5日(日)夜11時45分～！

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送が始まるTVアニメ『キルアオ』。その放送を記念して、佐久間大介MCの特番「アニメ放送記念 佐久間大介のキルアオを１００倍楽しむ夜」の放送が決定しました！

古波鮫シン役で本作の声優を務める佐久間大介をMC に、ゲストには『キルアオ』を愛する井上裕介（NON STYLE）、吉川きっちょむ、スタンミじゃぱんを迎え、作品の魅力を余すことなくお届けします！さらに、佐久間さんと親交があるというあの声優がアフレコ現場へ突撃取材！貴重なアフレコ収録の様子や他声優陣との対談も見所です。また番組の中では、本作の主人公である大狼十三（おおがみジュウゾウ）に関連するアイテムを使ったゲーム企画も！！本気で勝利を掴みにいく4人の必死の対決も必見です。ぜひ放送をお楽しみに！

≪キルアオ放送直前特番≫

番組名：アニメ放送記念 佐久間大介のキルアオを１００倍楽しむ夜

放送日時：4月5日（日）夜11時45分～深夜24時15分

放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送）

出演：MC 佐久間大介

ゲスト：井上裕介（NON STYLE）、吉川きっちょむ、スタンミじゃぱん

TVアニメ『キルアオ』作品概要

＼「黒子のバスケ」藤巻忠俊最新作／

伝説の殺し屋39歳、中学生からやり直し。

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

■放送情報

4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送開始

◼︎原作：藤巻忠俊（集英社ジャンプコミックス刊）

コミックス 全13巻

小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」絶賛発売中！

◼︎ストーリー 伝説の殺し屋 39歳。中学生から、やり直し。

大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた！驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と指令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだったーー元の姿に戻ることができるのか！？ 十三のもとに刺客が迫る！

◼️キャスト

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種粼敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三（大人）：武内駿輔

オープニングテーマ:aespa「ATTITUDE」

エンディングテーマ：RIIZE「KILL SHOT」

アニメーション制作：CUE

◼︎関連サイト

公式X：@KILLBLUE_PR 公式TikTok：＠killblue_official 公式サイト：kill-blue.jp

◼︎コピーライト：©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会