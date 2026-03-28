日テレ森圭介アナ、晴れて“宅建士”に「重要事項説明書、読めます」
日本テレビの森圭介アナ（47）が28日、自身のXを更新。昨年11月に、宅建士試験とFP2級の合格を報告していたが、この日「晴れて宅地建物取引士になりました」と明かした。
【写真】おめでとう！森圭介アナが晴れて“宅建士”に
森アナは、宅地建物取引士証を手に持った写真を添えて「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて、講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました。重要事項説明書、読めます。やった。今年はまだまだアップデートする予定なので、長い目で見守ってください」と記している。
森アナは昨年11月、自身のXで「宅建士試験とFP2級、とりました。年金、税金、社会保険、住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと。この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」とつづっていた。
【写真】おめでとう！森圭介アナが晴れて“宅建士”に
森アナは、宅地建物取引士証を手に持った写真を添えて「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて、講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました。重要事項説明書、読めます。やった。今年はまだまだアップデートする予定なので、長い目で見守ってください」と記している。
森アナは昨年11月、自身のXで「宅建士試験とFP2級、とりました。年金、税金、社会保険、住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと。この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」とつづっていた。