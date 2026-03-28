“ビッグマウス”本田圭佑を想起させるキャラクター!? 日本代表初招集FWの素顔とは…【現地発】
「最初からサブでワールドカップに出ようなんて、考えていない。自分ならできるとずっと思っているので」
「自分が出たら変えられる自信はある」
強気にも映る発言の主は、塩貝健人（ヴォルフスブルク）。３月の連戦（スコットランド戦、イングランド戦）で日本代表に初選出された若きアタッカーは、キャラクター的に本田圭佑に近いのか。
塩貝に「サブになるつもりはないとか、上昇志向の発言が本田圭佑さんを想起させますが、その性格形成の根幹は？」と尋ねると、ある意味、拍子抜けの答が返ってきた。
「普通にサブで出ますっていうほうがおかしいかなと。なんだろう、そういう発言になっただけで」
負けず嫌いではあるが、いわゆる“ビッグマウス”という意識はない。思ったことをそのまま口にしているだけだ。
「個人的にはスタートから出たいので」
このコメントも、率直な本音に過ぎない。塩貝の素顔、それは実にピュアで真っ直ぐなストライカーだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
「自分が出たら変えられる自信はある」
強気にも映る発言の主は、塩貝健人（ヴォルフスブルク）。３月の連戦（スコットランド戦、イングランド戦）で日本代表に初選出された若きアタッカーは、キャラクター的に本田圭佑に近いのか。
塩貝に「サブになるつもりはないとか、上昇志向の発言が本田圭佑さんを想起させますが、その性格形成の根幹は？」と尋ねると、ある意味、拍子抜けの答が返ってきた。
負けず嫌いではあるが、いわゆる“ビッグマウス”という意識はない。思ったことをそのまま口にしているだけだ。
「個人的にはスタートから出たいので」
このコメントも、率直な本音に過ぎない。塩貝の素顔、それは実にピュアで真っ直ぐなストライカーだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集