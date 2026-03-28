矢吹奈子、篠田麻里子は「大先輩なので」共演の心境語る【サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜】
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の水崎綾女、矢吹奈子、篠田麻里子がこのほど、都内で開催されたテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）記者会見に出席。矢吹が篠田との共演の心境を明かした。
【写真】篠田麻里子、不倫ドラマでイケメンと濃厚キス
水崎が現場でのコミュニケーションを重視しているという話を受け、矢吹は「綾女さんに本当に助けられてます。いつも朝会ったら『今日も可愛いね〜！』って声かけてくださることで甘えやすいし、お芝居しててもお二人が頷いてくれてるだけで安心して、すごい心が動いたりとかあったので助かってます」と水崎と篠田への深い感謝を口にした。
甘えるのが得意ではないと話していた矢吹だが「そういう環境を作ってくださるお二人に感謝してます。特に麻里子様なんて大先輩なので。私がHKTに入った時にはもう卒業されていたくらい大先輩なので、甘えていいのかなっていうのはあったんですけど、すごい甘えやすいです」と48グループ同士の先輩との距離が縮まったことを明かした。
これに対し篠田は「現場はすごく楽しくて、作品自体はちょっと重く、昨日も3人であの復讐同盟の発起のシーンだったんですけど、それぞれが泣いて、結構苦しいシーンだったりするんですけど、カットがかかるともうゲラゲラ笑って（笑）」と現場の驚異的な切り替えの早さを暴露。「私自身は心がちょっとついていけないんですけど、すごいなって思います」と過酷なシーンの裏側にあるプロフェッショナルな空気感を語った。
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開ける。この日は、水崎、矢吹、篠田のほか、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、落合モトキ、超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、GENICの増子敦貴も出席した。（modelpress編集部）
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◆矢吹奈子、“大先輩”篠田麻里子との共演の心境
水崎が現場でのコミュニケーションを重視しているという話を受け、矢吹は「綾女さんに本当に助けられてます。いつも朝会ったら『今日も可愛いね〜！』って声かけてくださることで甘えやすいし、お芝居しててもお二人が頷いてくれてるだけで安心して、すごい心が動いたりとかあったので助かってます」と水崎と篠田への深い感謝を口にした。
これに対し篠田は「現場はすごく楽しくて、作品自体はちょっと重く、昨日も3人であの復讐同盟の発起のシーンだったんですけど、それぞれが泣いて、結構苦しいシーンだったりするんですけど、カットがかかるともうゲラゲラ笑って（笑）」と現場の驚異的な切り替えの早さを暴露。「私自身は心がちょっとついていけないんですけど、すごいなって思います」と過酷なシーンの裏側にあるプロフェッショナルな空気感を語った。
◆水崎綾女・篠田麻里子・矢吹奈子トリプル主演「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開ける。この日は、水崎、矢吹、篠田のほか、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、落合モトキ、超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、GENICの増子敦貴も出席した。（modelpress編集部）
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