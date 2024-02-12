◇フィギュアスケート世界選手権第2日（2026年3月26日 チェコ・プラハ）

男子ショートプログラム（SP）が26日に行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が95・84点で4位発進した。五輪銀の鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）は93・80点で6位。ペアでSP5位の長岡柚奈（20）、森口澄士（24）組（木下アカデミー）はフリー3位となり、自己最高の合計209・13点で初入賞の4位だった。

五輪銅の佐藤が3位と0・65点の僅差で初メダル獲得へ望みをつないだ。冒頭の大技4回転ルッツがわずかに回転不足と判定されたが、トーループの4―3回転、トリプルアクセル（3回転半）を成功。「大きなミスなく終えられて、本当にうれしい」とうなずいた。

五輪後は調整に苦しみ、体の切れを取り戻せないまま迎えた今季最終戦。「普段ならガッツポーズするような演技ではないが、ここまで苦労していたのでとっさに出た」と納得の表情だった。五輪ではSP9位からフリーの逆襲で表彰台に立った。28日のフリーで再現を狙う。