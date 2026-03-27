「音楽から広がる、世界線」をテーマに掲げた新番組「佐藤純一・nonocの音楽世界線」がラジオ大阪にてスタート！

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2026年4月5日（日）より、ラジオ大阪にて新番組「佐藤純一・nonocの音楽世界線」（毎週日曜22:00〜22:30）の放送がスタートする。

「音楽から広がる、世界線」をテーマに掲げる本番組は、音楽を入り口に、その背景にある価値観や制作のプロセス、さらにはカルチャーや時代とのつながりまでを、自然体で丁寧にひもといていくトークプログラム。ナビゲーターは、fhánaのコンポーザー／プロデューサーとして数々のアニメ主題歌を手がけてきた佐藤純一と、ジャンルや国境を横断しながら活動の幅を広げるシンガーnonoc。二人の交わる視点から、創作の源泉をひもといていく。

ゲストには音楽アーティストを中心に、さまざまな分野のクリエイターが登場。制作の裏側や創作の原点、影響を受けたカルチャーなどを切り口に、表現が立ち上がる瞬間や、その広がりについての言葉を引き出していく。

構成作家は“ミラッキ”こと大村綾人が参加。音楽本を上梓し、FMの音楽番組のDJも手がける大村が、トークに心地よいリズムと独自の視点を加える。

初回ゲストにはandropの内澤崇仁、第二弾ゲストには原口沙輔の登場が決定。音楽を聴くだけでは見えてこないものを、言葉でひらいていく30分。音楽から広がる“世界線”を、リスナーへ届けていく。

●番組情報

NEW WORLD LINE presents「佐藤純一・nonocの音楽世界線」

放送局：ラジオ大阪

毎週日曜 22:00〜22:30

出演：佐藤純一(fhána)、nonoc

構成：大村綾人(ミラッキ)

ロゴデザイン：濱祐斗(濱祐斗デザイン事務所)

企画制作：NEW WORLD LINE

提供：Voistock

＜佐藤純一(fhána)プロフィール＞



新潟県出身。2006年、自身がボーカルを務めるユニット「FLEET」でメジャーデビュー。2013年、リーダー／メインコンポーザーを務めるバンド「fhána」としてメジャーデビュー。

fhánaの10thシングル「青空のラプソディ」（TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』オープニングテーマ）のミュージックビデオは、YouTube再生回数6,000万回を突破。

作曲家・編曲家・音楽プロデューサーとしても幅広く活動し、fhánaでの楽曲と提供曲を合わせ、数多くのTVアニメ、TVドラマ、劇場版アニメの主題歌を手がけている。

2019年、「青空のラプソディ」で平成アニソン大賞 作曲賞（2010-2019）を受賞。

2021年、「再生讃美曲」で令和2年アニソン大賞 編曲賞を受賞。

2022年、「私たちはもう舞台の上」で令和3年アニソン大賞 編曲賞およびユーザー投票賞を受賞。さらに、fhánaとして「愛のシュプリーム！」が作品賞を受賞。

2023年7月、fhána、作詞家の林英樹、nonocなどが所属するNEW WORLD LINEを設立。

＜nonoc(ノノック)プロフィール＞



北海道海道歌志内市出身のアーティスト。7月12日生まれ。

高校在学中にインターネットへの歌唱投稿をきっかけに音楽活動を開始し、映画『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』のイメージソングおよび主題歌でデビュー。以降、『Re:ゼロ』関連作をはじめ、『彼方のアストラ』『ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜』『スパイ教室』など、数多くのアニメ主題歌やCMソングを担当。

2024年には活動拠点を東京へ移し、佐藤純一（fhána）プロデュースによる楽曲「ドアの向こう」をリリース。近年は自身の楽曲の作詞に加え、バンドリ！「夢限大みゅーたいぷ」や18TRIP!などへの歌詞提供も手がけるなど、表現の幅を広げている。

海外イベントへの出演も多く、カナダ、台湾、香港、インド、シンガポールなどでライブを展開。2025年には北海道歌志内市PR大使に就任。北海道をルーツにした活動も展開している。

＜大村綾人（ミラッキ）プロフィール＞



1980年5月15日生まれ、埼玉県出身。中央大学在学中の2001年より放送作家として活動を開始。

文化放送を中心に、「テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ」「レコメン！」「大竹まこと ゴールデンラジオ！」「乃木坂46の『の』」など数多くの人気番組の構成を担当。長年にわたりラジオの現場で言葉と構成を軸に番組づくりを支えてきた。

また、BAYFMの音楽番組「9の音粋」や「ヒャダイン・ミラッキのエアチェックメイト」のDJとしても活動。さらにボーカルグループHiiT FACTORYの楽曲「Crazy More Strange」「Stay me now」の作詞や、初の著書『90年代J-POP なぜあの名曲は「2位」だったのか』（ホーム社）を上梓するなど、独自の存在感を放つ。

これまでにギャラクシー賞奨励賞を複数回受賞。近年は「ドリカムディスコ」などの大型イベント構成も手がけるなど、ラジオにとどまらず多様なフィールドで活動の幅を広げている。

将棋、野球、音楽、アイドル、アニメ、ゲームなど幅広いジャンルに精通し、豊富な知識と独自の視点から企画を構築。コンテンツの本質を捉え、その魅力を言葉と構成によって引き出す手腕に定評がある。

関連リンク

NEW WORLD LINE presents「佐藤純一・nonocの音楽世界線」番組公式ブログ

https://note.com/musicworldline

佐藤純一(fhána) X(Twitter)

https://x.com/jsato_FLEET

nonoc X(Twitter)

https://x.com/nonoc_doll

大村綾人(ミラッキ) X

https://x.com/mirakki_mirakki