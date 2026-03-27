江頭2：50「好きなYouTuber」1位返り咲きに歓喜の“号外配布” 直前の告知も多くの“あたおか”集結
お笑い芸人の江頭2:50が27日、東京・戸越銀座商店街で「号外」の配布を行った。
【写真】号外配布もすごい人混み…あっという間に囲まれる江頭2:50
東京スポーツが創刊65年にして“初めて”出したという「号外」の内容は、この日の朝、オリコンニュースが発表した「第8回好きなYouTuberランキング」で、江頭が4年ぶりに1位に返り咲いたというもの。この号外配布は、同日午後12時30分に「エガちゃんねる EGA-CHANNEL 【江頭2:50】」の公式Xで「本日十四時半頃ヨリ 戸越銀座商店街ニテ 号外配布ス 白褌団ヨリ」と告知されていた。
上半身裸に“バストトップ”に「NG」のテープを貼り、下半身は黒タイツの“正装”で戸越銀座商店街に降り立った江頭は、直前の告知にもかかわらず集まっていた“あたおか”（＝ファンの総称）に手を振りながら商店街入り。
その後、多くの人に囲まれながら号外を笑顔で手渡し、時に“あたおか”と握手を交わすなどファンとの交流を楽しんだ。
【写真】号外配布もすごい人混み…あっという間に囲まれる江頭2:50
東京スポーツが創刊65年にして“初めて”出したという「号外」の内容は、この日の朝、オリコンニュースが発表した「第8回好きなYouTuberランキング」で、江頭が4年ぶりに1位に返り咲いたというもの。この号外配布は、同日午後12時30分に「エガちゃんねる EGA-CHANNEL 【江頭2:50】」の公式Xで「本日十四時半頃ヨリ 戸越銀座商店街ニテ 号外配布ス 白褌団ヨリ」と告知されていた。
上半身裸に“バストトップ”に「NG」のテープを貼り、下半身は黒タイツの“正装”で戸越銀座商店街に降り立った江頭は、直前の告知にもかかわらず集まっていた“あたおか”（＝ファンの総称）に手を振りながら商店街入り。
その後、多くの人に囲まれながら号外を笑顔で手渡し、時に“あたおか”と握手を交わすなどファンとの交流を楽しんだ。